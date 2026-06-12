北中米開催のサッカーワールドカップがメキシコで開幕しました。アメリカでは、特別な場所にパブリックビューイング会場が設けられました。

記者

「いよいよワールドカップ開幕！ここ、ロサンゼルスでも大盛り上がりです」

いよいよ開幕したサッカーワールドカップ。イラン代表戦なども予定されているアメリカ・ロサンゼルスでは、過去2回オリンピックが行われ、2028年夏のオリンピックでも開幕式が行われるロサンゼルス・メモリアル・コロシアムにパブリックビューイング会場が設けられました。

初戦はメキシコ対南アフリカ。ロサンゼルスにはメキシコにルーツを持つ人が多く住んでいて、この日のチケット4万枚は完売。メキシコの勝利に会場は歓声に包まれました。

ファン

「めちゃくちゃ嬉しいです！次の試合もメキシコが勝つのが楽しみです」

チケット代の高騰など、何かとお金がかかることで注目される今回のワールドカップですが、このパブリックビューイングのチケットは10ドル、さらに12歳以下は無料とお財布に優しい価格設定です。

ファン

「実際の試合ではないですが、スタジアムで雰囲気を味わえるだけでも最高です」

「家族と一緒に楽しめますし」

この場所でのパブリックビューイングは14日までで、日本代表戦も中継される予定です。今回の大会は、史上初となる3か国での共同開催で、史上最多の48か国が出場します。