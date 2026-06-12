【クロスワードクイズ】埋まると快感！ □に入るひらがなは？ 甘い飲み物がヒント
クイズの答えがパッと浮かんだ瞬間の「すっきり感」、たまりませんよね。作業の合間のリセットに、頭のスイッチを切り替えてみませんか？ 今回は、自分自身を指す言葉や、飲み物をテーマに用意しました。
・横の並び：あ ＋ □ ＋ ざ ＋ □
・縦の並び（左）：な ＋ □ ＋ え
・縦の並び（右）：と ＋ □ ＋ い
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▼解説
・なまえ（名前）
・とけい（時計）
・あまざけ（甘酒）
正解は「ま」と「け」の2文字でした。縦のラインでは、人や物を区別するための呼称である「なまえ（名前）」と、時刻を確認するための道具「とけい（時計）」が完成します。横のラインは、米麹や酒粕から作られる伝統的な飲み物「あまざけ（甘酒）」となります。
言葉と言葉がピタリとつながる瞬間、頭の中がスッと整いますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
問題：□に入るひらがなは？マスの交差する部分に注目して、2つの□に入るひらがなを考えてみてください。文字のつながりは以下の通りです。
・横の並び：あ ＋ □ ＋ ざ ＋ □
・縦の並び（左）：な ＋ □ ＋ え
・縦の並び（右）：と ＋ □ ＋ い
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正解：「ま」と「け」正解は「ま」と「け」でした。
▼解説
・なまえ（名前）
・とけい（時計）
・あまざけ（甘酒）
正解は「ま」と「け」の2文字でした。縦のラインでは、人や物を区別するための呼称である「なまえ（名前）」と、時刻を確認するための道具「とけい（時計）」が完成します。横のラインは、米麹や酒粕から作られる伝統的な飲み物「あまざけ（甘酒）」となります。
言葉と言葉がピタリとつながる瞬間、頭の中がスッと整いますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)