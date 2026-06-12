「激カワ」木下優樹菜、美デコルテ際立つアクセサリー姿に反響！ 「めちゃくちゃかっこいいっす！」
元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは6月11日、自身のInstagramを更新。ネックレスを着用した姿を公開しました。
【写真】木下優樹菜のネックレス姿
コメントでは「自撮りありがとうすぎ かわいすぎ しかもちょうどネックレス探してたとこ！！」「とてもお似合いですね」「ユッキーナ可愛い」「アクセサリー素敵 優樹菜さんきれい」「キャップどこのですかー？めっちゃ似合う」「めちゃくちゃかっこいいっす！」「激カワ」「惚れた」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】木下優樹菜のネックレス姿
「自撮りありがとうすぎ」木下さんは「よく聞かれるアクセの中でもダントツ。ネックレス 最近のスタメン首元」とつづり、1枚の画像と3枚の写真を投稿。眼鏡を掛けた自撮りショットです。黒いタンクトップを着用し、首元に金色の細いネックレスを合わせています。美しいデコルテが際立っていて、色っぽいです。
ネックレス姿はほかにも！2日にも、金色のネックレスをした姿を公開していた木下さん。胸元を大きく開けた黄色のシャツに、サングラスをぶら下げています。キャップも似合っており、とてもスタイリッシュです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)