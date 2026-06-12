元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは6月11日、自身のInstagramを更新。美しいデコルテが際立つアクセサリー姿を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：木下優樹菜さん公式Instagramより）

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元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは6月11日、自身のInstagramを更新。ネックレスを着用した姿を公開しました。

【写真】木下優樹菜のネックレス姿

「自撮りありがとうすぎ」

木下さんは「よく聞かれるアクセの中でもダントツ。ネックレス　最近のスタメン首元」とつづり、1枚の画像と3枚の写真を投稿。眼鏡を掛けた自撮りショットです。黒いタンクトップを着用し、首元に金色の細いネックレスを合わせています。美しいデコルテが際立っていて、色っぽいです。

コメントでは「自撮りありがとうすぎ　かわいすぎ　しかもちょうどネックレス探してたとこ！！」「とてもお似合いですね」「ユッキーナ可愛い」「アクセサリー素敵　優樹菜さんきれい」「キャップどこのですかー？めっちゃ似合う」「めちゃくちゃかっこいいっす！」「激カワ」「惚れた」と、絶賛の声が寄せられました。

ネックレス姿はほかにも！

2日にも、金色のネックレスをした姿を公開していた木下さん。胸元を大きく開けた黄色のシャツに、サングラスをぶら下げています。キャップも似合っており、とてもスタイリッシュです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)