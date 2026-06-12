連続テレビ小説『風、薫る』（主演・見上愛、上坂樹里、NHK総合毎週月曜〜土曜午前８時ほか）。明治期に看護師という職業の確立に貢献した大関和さんと鈴木雅さんをモチーフにしたバディドラマです。見上さん演じる一ノ瀬りんと、上坂さん演じる大家直美の2人が、患者や医師との向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディー”になっていく物語。

【写真】バーンズが面会している相手は…

6月12日第55回の最後に、第12週「旅立ち」の予告が放送され、話題になっています。

那須から上京したあの人物との再会に、りんが驚いて――。

＊以下第55回のネタバレと次週予告の内容を含みます。

＜第50回あらすじ＞

シマケン（佐野晶哉さん）への感謝を込めて、りん（見上愛さん）の家で食事会が開かれる。

直美（上坂樹里さん）と槇村（林裕太さん）もやってきて、和やかな時間を過ごしていたが、突然、槇村（林裕太さん）が突然、安を「慕っている」と告白し、去っていった。驚く安たち。

一方、病院では院長の多田（筒井道隆さん）と渡辺（森田甘路さん）とバーンズ（エマ・ハワードさん）が話している。実は、帝都医大病院に看護科を置くことになったというのだ。

今後、梅岡看護婦養成所から見習い生を受け入れられないと告げられたバーンズは――。

＜予告で流れた映像＞

団子屋の外から、中にいる安たちの様子をうかがっている槇村太一。

安が誰かを見つめて、ぼーっとしている。

「知らぬ間に目で追っている。笑顔に吸い込まれそうになる」と槇村太一の声が重なる。

笑顔の環。

場面が変わり、りんの家。

洋装姿の虎太郎が訪ねてきた。

直美が対応をしている。

「環か？」と驚く虎太郎。

家の奥から出てきたりんは「虎太郎？」と目を丸くする。

「それが恋です」

シマケンが「りんさん」と呼びかける。

「それが恋です」と槇村太一の声が重なる。

場面が変わり、捨松が笑顔で座っている

「Welcome trained nurses」と捨松の声が重なる。

教室で驚いた様子の見習い生たち。

直美は慌てて走り出し――。

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連続テレビ小説114作目となる『風、薫る』の原案は、田中ひかるさんの『明治のナイチンゲール 大関和物語』。脚本は吉澤智子さんが担当。主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの『風と町』。占い師の真風（まじ）役の研ナオコさんが、語りも務める。

りんの父・信右衛門を北村一輝さん、りんの母・美津を水野美紀さん、りんの妹・安を早坂美海さん。直美を見守ってきた牧師・吉江善作を原田泰造さん。“鹿鳴館の華”と呼ばれた貴婦人、大山捨松を多部未華子さんが演じる。