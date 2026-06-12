JR東海×「100％ドラえもん＆フレンズ in 東京」がコラボ！ 特別な新幹線乗車コンテンツを展開
開催中のイベント「100％ドラえもん＆フレンズ in 東京」とJR東海の特別企画「100％ドラえもん＆フレンズ 夏旅エクスプレス」が、6月22日（月）〜9月30日（水）の期間、東海道新幹線で開催される。
【写真】もらえるステッカーは全3種類！ デザイン一覧
■ドラえもんと一緒に特別な旅を満喫
今回クリエイティブ集団のAllRightsReserved協力のもと開催される「100％ドラえもん＆フレンズ 夏旅エクスプレス」は、東海道新幹線に乗ってキャンペーンサイトへアクセスすると、さまざまな限定コンテンツを利用できる期間限定の特別企画。
期間中は、東海道新幹線の車内限定で聴けるドラえもんのスペシャルオリジナルボイスを用意。新幹線が一定速度に達すると再生できる特別仕様で、ドラえもんが新幹線に乗ることの楽しさや、「100％ドラえもん＆フレンズ in 東京」のみどころを紹介する。
また、オリジナルボイスを聴いた人は限定オリジナルステッカーがもらえるほか、オリジナルグッズが当たる抽選キャンペーンにも参加可能。全3種のオリジナルステッカーは、全国の対象コンビニエンスストア店内のマルチコピー機で1人1日1回まで印刷できる。
さらに、本企画の開催を記念して東京駅に特別広告が登場。7月22日（水）〜8月21日（金）の期間は新幹線東京駅 日本橋口改札内に東京駅特設広告、7月20日（月）〜7月26日（日）の期間は東京駅八重洲南北通路のデジタルビジョンにデジタルサイネージが展開される予定だ。
【写真】もらえるステッカーは全3種類！ デザイン一覧
■ドラえもんと一緒に特別な旅を満喫
今回クリエイティブ集団のAllRightsReserved協力のもと開催される「100％ドラえもん＆フレンズ 夏旅エクスプレス」は、東海道新幹線に乗ってキャンペーンサイトへアクセスすると、さまざまな限定コンテンツを利用できる期間限定の特別企画。
また、オリジナルボイスを聴いた人は限定オリジナルステッカーがもらえるほか、オリジナルグッズが当たる抽選キャンペーンにも参加可能。全3種のオリジナルステッカーは、全国の対象コンビニエンスストア店内のマルチコピー機で1人1日1回まで印刷できる。
さらに、本企画の開催を記念して東京駅に特別広告が登場。7月22日（水）〜8月21日（金）の期間は新幹線東京駅 日本橋口改札内に東京駅特設広告、7月20日（月）〜7月26日（日）の期間は東京駅八重洲南北通路のデジタルビジョンにデジタルサイネージが展開される予定だ。