アニメ「K−POPガールズ！デーモンハンターズ」の主題歌「Golden」を歌った韓国系米国人歌手EJAE（イジェ＝34）が11日（現地時間）、W杯北中米大会のメキシコシティー・スタジアムでの開幕セレモニー祝賀ステージに立った。

同大会は同地で開幕し、EJAEは、世界的な歌手アンドレア・ボチェッリとデュエットステージを披露した。

青いホルターネックドレスを着て、ワールドカップのテーマ曲「DNA」を歌った。EJAEは同曲の制作にも参加している。歌詞には「また転んでも私は また立ち上がる」という韓国語の歌詞を加えている。

今回のW杯では、K−POPアーティストの参加が目立つ。EJAEの他に、米国の開会式には、BLACKPINKのLISA（リサ＝29）出演し、BTSは決勝戦のハーフタイムショーに登場する予定だ。

EJAEは幼少期を米国で過ごし、その後に韓国へ移住。10代でガールズグループでのデビューを目指したが届かず、ニューヨークに拠点を移した後、シンガー・ソングライター、プロデューサーとして頭角を現した。TWICE、aespaなどの楽曲のプロデュースも行っている。