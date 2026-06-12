【ファミマ】家計を支える冷凍食品ベストイレブン 第2回 【ファミマ】もちっと麺と濃厚だれの汁なし担々麺「香りと痺れで翻弄する″絶対的エース″」
ファミリーマートが、プライベートブランド「ファミマル」の冷凍食品から手頃な価格で本格的な味わいを楽しめる"ベストイレブン"を発表。スポーツ観戦が盛り上がるこの時期にあわせ、サッカー好きの同社ブランド担当者が厳選11品をサッカー用語にたとえながら紹介する。今回は、「もちっと麺と濃厚だれの汁なし担々麺」(321円)。
「もちっと麺と濃厚だれの汁なし担々麺」(321円)
肉の旨みとごまの濃厚さが特徴の担々ダレが、もちっと食感の麺によく絡む汁なし担々麺。別添で豊かな香りの青花椒としびれが際立つ赤花椒を加えた唐辛子パック付き。
「濃厚な担々ダレをもちっと麺に絡ませゴールを奪う『ストライカー』。肉の旨みとごまの濃厚な連携、そして別添の二種の花椒による鋭いしびれで食卓を支配する『決定的な仕事』が魅力です」(ブランド担当者)。
「もちっと麺と濃厚だれの汁なし担々麺」(321円)
肉の旨みとごまの濃厚さが特徴の担々ダレが、もちっと食感の麺によく絡む汁なし担々麺。別添で豊かな香りの青花椒としびれが際立つ赤花椒を加えた唐辛子パック付き。
「濃厚な担々ダレをもちっと麺に絡ませゴールを奪う『ストライカー』。肉の旨みとごまの濃厚な連携、そして別添の二種の花椒による鋭いしびれで食卓を支配する『決定的な仕事』が魅力です」(ブランド担当者)。