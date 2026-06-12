全ころも好きに捧ぐ。冷めてもザックザク！新食感チキンナゲット／秘密はコーンフレーク

突然ですが、揚げものってころもがおいしいと思いませんか？ そんな〈ころも好き〉必食のチキンナゲットがあるんです。

ころもに使うのは、コーンフレーク。細かく砕いたコーンフレークをまぶして揚げると、魅惑のザックザク食感に！ 中はふんわりジューシー。そのコントラストにやみつきになることうけあいです。

「ザクザクチキンナゲット」のレシピ

材料（作りやすい分量・20個分）

鶏ひき肉……350g





〈A〉溶き卵……1個分（約50g）小麦粉……大さじ3粉チーズ……大さじ2塩……小さじ1/3こしょう……少々コーンフレーク（甘さ控えめのもの）……90g揚げ油……適宜好みのソース（下記参照）……適宜

〈ハニーマヨソース〉

マヨネーズ大さじ3、粒マスタード小さじ2、はちみつ大さじ1/2

〈レモンケチャップソース〉

トマトケチャップ大さじ3、レモン汁小さじ1、タバスコ®少々

〈ガーリックパセリソース〉

パセリの粗いみじん切り、オリーブオイル各大さじ2、くるみ（ロースト・無塩、小さく割る）大さじ1、にんにくのすりおろし少々、塩ひとつまみ



作り方

（1）肉だねを成形し、ころもをつける

バットにコーンフレークを入れ、手で細かく砕く。ボールに鶏ひき肉、〈A〉を入れ、粘りが出るまで練り混ぜる。手に水をつけて20等分し、平たい小判形に整え、コーンフレークをまぶしつける。

（2）揚げる

フライパンに揚げ油を高さ2cmほど入れて低めの中温（170℃。乾いた菜箸の先を底に当てると、細かい泡がシュワシュワッとまっすぐ出る程度）に熱し、（1）を入れる。ときどき返しながら3分ほど揚げ、油をきって器に盛る。ソースの材料をそれぞれ混ぜて添える。

コーンフレークのころもは、揚げたてはもちろん、さめてもザクザク！ お弁当おかずにしてもよさそうです。

ソースは甘め、さっぱりめ、香り高めの3種。どれをつけて食べようか、大いに悩んで楽しんで！

（『オレンジページ』2026年 5月17日号より）

