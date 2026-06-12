全ころも好きに捧ぐ。冷めてもザックザク！新食感チキンナゲット／秘密はコーンフレーク
突然ですが、揚げものってころもがおいしいと思いませんか？ そんな〈ころも好き〉必食のチキンナゲットがあるんです。
ころもに使うのは、コーンフレーク。細かく砕いたコーンフレークをまぶして揚げると、魅惑のザックザク食感に！ 中はふんわりジューシー。そのコントラストにやみつきになることうけあいです。
「ザクザクチキンナゲット」のレシピ
材料（作りやすい分量・20個分）
鶏ひき肉……350g
溶き卵……1個分（約50g）
小麦粉……大さじ3
粉チーズ……大さじ2
塩……小さじ1/3
こしょう……少々
コーンフレーク（甘さ控えめのもの）……90g
揚げ油……適宜
好みのソース（下記参照）……適宜
〈ハニーマヨソース〉
マヨネーズ大さじ3、粒マスタード小さじ2、はちみつ大さじ1/2
〈レモンケチャップソース〉
トマトケチャップ大さじ3、レモン汁小さじ1、タバスコ®少々
〈ガーリックパセリソース〉
パセリの粗いみじん切り、オリーブオイル各大さじ2、くるみ（ロースト・無塩、小さく割る）大さじ1、にんにくのすりおろし少々、塩ひとつまみ
作り方
（1）肉だねを成形し、ころもをつける
バットにコーンフレークを入れ、手で細かく砕く。ボールに鶏ひき肉、〈A〉を入れ、粘りが出るまで練り混ぜる。手に水をつけて20等分し、平たい小判形に整え、コーンフレークをまぶしつける。
（2）揚げる
フライパンに揚げ油を高さ2cmほど入れて低めの中温（170℃。乾いた菜箸の先を底に当てると、細かい泡がシュワシュワッとまっすぐ出る程度）に熱し、（1）を入れる。ときどき返しながら3分ほど揚げ、油をきって器に盛る。ソースの材料をそれぞれ混ぜて添える。
コーンフレークのころもは、揚げたてはもちろん、さめてもザクザク！ お弁当おかずにしてもよさそうです。
ソースは甘め、さっぱりめ、香り高めの3種。どれをつけて食べようか、大いに悩んで楽しんで！
食品メーカーの営業職、料理研究家のアシスタントを経て独立。「おいしくて、作りやすい家庭料理」をテーマに、雑誌、書籍、TV、企業へのレシピ提案などを行っている。ボリュームのある肉料理からおもてなし向けの華やかなメニューまで、幅広いジャンルをまねしやすい、作りやすい、失敗しないレシピで紹介している。