体を癒すために知っておきたい！ほぐれた肩甲骨や筋肉にやさしい入浴法【肩甲骨はがし】

体を癒すために知っておきたい！ほぐれた肩甲骨や筋肉にやさしい入浴法

入浴法を変えるだけでも生活が変わる！

肩甲骨はがしの効果を引き出して維持するためにも、体にやさしい入浴法を心がけたいもの。ポイントは以下の3つです。

●全身浴で肩までつかる

肩までお湯につかることで体が温まり、全身の血流がよくなって疲労回復の効果が促進されます。ただし、全身浴で息苦しさを感じる場合は、半身浴でゆっくりとつかりましょう。

●お湯の温度は40度に設定

自律神経を活動的な交感神経からリラックスモードの副交感神経に切り替えるのもお風呂の役割。少しぬるく感じますが、お湯は40度が副交感神経が優位になる理想の温度。ストレスや冷えの改善、胃腸の働きの促進などが期待できます。

●湯船につかる時間は10～15分程度

お湯につかっている時間は、トータル10～15分程度で十分。温まろうと無理に長湯をするのは禁物です。肩コリが気になる場合は、湯船の中で肩を回したり、もんだりするのもよいでしょう。目の疲れを感じたときは、42度程度の熱めのシャワーを閉じた目の周囲にあてるのもおすすめです。

出典：『専門家がしっかり教える 健康図解 あらゆるコリ、痛みが消える肩甲骨はがし』著/藤縄理