米大リーグは１１日、各地で行われ、ナ・リーグ西地区首位のドジャースは同リーグ中地区のパイレーツと対戦した。

１番指名打者で先発したドジャースの大谷翔平は三回に２試合連続となる１３号の先制ソロ本塁打を放った。大谷は七回に代打を送られて途中交代となり、この日は本塁打を含む２打数２安打１打点２四球だった。試合はドジャースが８−６で勝った。（デジタル編集部）

ドジャース ００３ ２００ ２１０＝８

パイレーツ ０００ ０４０ ０２０＝６

【第１打席】大谷は一回表、先頭で打席に立ち四球で出塁もチームは無得点。

【第２打席】三回表、大谷は一死走者なしで登場。低めの変化球をすくいあげると、ライナーが右中間スタンドに飛び込んだ。２試合連続の１３号。６番タッカーの２点適時打も出て、ドジャースはこの回３点。

【第３打席】四回表、二死走者なしから大谷が右前打を放ち出塁。３番フリーマンの適時打で大谷は４点目のホームを踏んだ。さらにもう１点追加。

【第４打席】五回表、大谷は二死一塁で打席に立ち四球で出塁、チャンスを広げたが、後続が倒れ無得点。その裏、ドジャースは先発のロブレスキーが２本の本塁打を浴びるなどして途中降板。結局４点を奪われ１点差に迫られた。

七回表、１点を加えたドジャース。なお一死一、二塁の好機で大谷に打席が回ったが、ここで代打を送られ交代した。１死満塁からドジャースは暴投で１点を加えた。

試合はドジャースが逃げ切り８−６で勝利。