◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組初戦 日本―オランダ（2026年6月14日 米テキサス州ダラス）

サッカー元日本代表MF本田圭佑（39）が12日に自身のX（旧ツイッター）を更新。日本代表を負傷離脱となったMF遠藤航（33＝リバプール）について言及した。

日本サッカー協会(JFA)は同日、W杯北中米大会に臨む日本代表から主将のMF遠藤が負傷のため離脱すると発表。日本協会の山本昌邦技術委員長は「遠藤航選手がチームを離れました。メディカルスタッフの報告を受けて監督が最終判断しました。本人が一番悔しいと思う。私も悔しい」と、涙ながらに経緯を説明した。2月に負傷した左足の甲の状態が再び悪化したという。遠藤はチームに残らず、このまま離脱する。

そして遠藤は自身のXで「自分は今回の活動をもって代表を引退する事にします。なので、これからは1人のファンとして日本代表を応援していきます」と日本代表からの引退を表明した。

本田は自身のXで遠藤の投稿をスクリーンショットした画像とともに「航、ありがとう！」と投稿した。

ハッシュタグでは「#まだ見たことない景色を一緒に」と記した。