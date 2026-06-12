１２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１６０円１７銭前後と前日の午後５時時点に比べ３０銭強のドル安・円高で推移している。



１１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円９３銭前後と前日に比べ６０銭強のドル安・円高で取引を終えた。トランプ米大統領が予定していたイラン攻撃の中止を表明し、戦闘終結に向けた合意が近いことを示唆したことから１５９円５８銭まで軟化する場面があった。



ただ、この日の東京市場のドル円相場は下げ渋る展開。イラン外務省のバガイ報道官は１１日、米国との合意の可能性についてイランはまだ最終決定を下しておらず、交渉における「レッドライン（譲れない一線）」⁠については妥協しないとの認識を示しており、中東情勢を巡る不透明感が残っていることからドル買い圧力は根強い。また、日経平均株価の大幅高でリスク選好的なドル買い・円売りが入りやすいこともあり、午前９時４０分ごろには一時１６０円２１銭をつけた。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５６９ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００２５ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１８５円３１銭前後と同２銭程度のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS