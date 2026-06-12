ラクーンホールディングス<3031.T>は大幅続落し、年初来安値を更新した。１１日の取引終了後、２６年４月期の連結決算の発表にあわせて、２７年４月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は７５億円（前期比１４．１％増）、営業利益予想は６億円（同５４．６％減）とした。年間配当予想は中間・期末各１１円の合計２２円（前期は２７円）を見込んでおり、これらを嫌気した売りが出ている。今期は同時に開示した２９年４月期を最終年度とする中期経営計画の初年度に当たり、ＥＣ事業及びフィナンシャル事業で大規模な先行投資を実施することから、大幅減益の見通しになった。



中計では２９年４月期に売上高１０３億円（２６年４月期は６５億７４００万円）、営業利益２０億円（同１３億２０００万円）の達成を目指す。投資ファンドのアドバンテッジパートナーズ（東京都港区）との連携のもと、各サービスの顧客をグループ共通の顧客にする取り組みやグループサービスの増加を進める。なお、ラクーンＨＤは昨年６月に２８年４月期を最終年度とする中期経営計画（２６年４月期～）を公表していたが、同年１１月にアドバンテッジパートナーズと事業提携契約を締結したことを踏まえ、今回発表した新しい中計を策定した。



また、ラクーンＨＤはあわせて新サービスの提供を発表。子会社のラクーンフィナンシャルが６月に年商１億円以下の法人・個人事業主を対象とする売掛金保証サービス「ＵＲＩＨＯｍｉｎｉ」（ウリホミニ）、８月に法人向け与信審査サービス「ＢｉｚＣｈｅｃｋ」（ビズチェック）の展開を始める。加えて、同じく子会社のラクーンコマースは７月に、運営する卸・仕入れサイト「スーパーデリバリー」の出展企業が既存取引先からの受注をウェブで一本化できるサービス「ＳＤダイレクト」の提供を開始する。



出所：MINKABU PRESS