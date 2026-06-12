「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１２日午前１０時現在で、イトーヨーギョー<5287.T>が「売り予想数上昇」で４位となっている。



１２日の東京市場で、イトヨーギョは５日続落。２７年３月期通期の単独営業利益予想を前期比１９．８％減の２億７０００万円としていることが尾を引いているようで、これが売り予想数上昇につながっているようだ。



今期の売上高は同１．７％増の４０億円を見込む。政府の方針を踏まえ「国土強靱化に伴う安全安心の確保」「カーボンニュートラルを目指す国の方針に沿った環境製商品の開発」という２大テーマに取り組むとしている。



出所：MINKABU PRESS