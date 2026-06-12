ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、敵地PNCパークでのパイレーツ戦に「1番DH」で先発出場。3回表の第2打席に2試合連続となる今季13号アーチを放つなど、4打席全てで出塁するも途中交代。球団公式からは「左ひざの炎症」と発表された。

■まさかの代打に敵地も騒然

前日の試合では、投打二刀流でチームをけん引。この日も打撃好調を維持していたが、思わぬアクシデントで試合を退いた。

大谷は第1打席に四球で出塁すると、両チーム無得点の3回表には、相手先発ミッチ・ケラー投手から2試合連続となる今季13号アーチで先制点を演出。続く第3打席にも右前打を放ち、第4打席は再び四球で出塁。全打席で出塁して好機を演出した。

ところが、7回表に第5打席を迎えるところで代打を送られて途中交代。ドジャース球団公式からは「左ひざの炎症」と発表された。

米複数メディアの報道によると、試合後にデーブ・ロバーツ監督は、大谷の膝の状態について「それほど心配はしていない」とコメント。トレーナーと相談し、膝の裏とハムストリングの下部に違和感があることを確認。無理をさせず、慎重に対応したいと考えている模様。また、明日のホワイトソックス戦の先発出場についても「手応えを感じている」と話したという。