全盲のシンガー・ソングライター佐藤ひらり（25）が、BS朝日「人生、歌がある」（13日午後7時）で、テレビの音楽番組に初出演する。

「本当に本当にうれしく思っています。著名なシンガーのみなさまと同じ舞台に立たせていただけたことは、とてもうれしく光栄に思っています」と喜びを明かした。そして「同時に、これからもこのような舞台に立てるようにますます頑張っていきたい」と決意。「この、晴れ舞台が私の未来につながっていってくれ、これからも歌番組にどんどん出演ができ、いつも私を温かく見守って、支えてくれる方々や、初めて私の歌を聴いてくださる方たちが、少しでも幸せな気持ちになってもらえたら幸せです。どうぞ、たくさんの方がこの番組を見てくれますように」と願った。

21年8月の「東京2020パラリンピック」開会式で「君が代」を独唱。世界の隅々にまで美声を届けてからもうすぐ5年になる。スティービー・ワンダー（76）との共演が夢だと語る歌姫は、夢の実現に向けて1歩ずつ着実に歩みを進めている。

また、放送では昨年に洞不全症候群とパーキンソン病を公表し、5月に80歳を迎えた美川憲一を特集。鳥羽一郎、山川豊、木村竜蔵、木村徹二の“木村ファミリー”4人が勢ぞろいする。