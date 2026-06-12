敵地パイレーツ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、敵地パイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。3回に先制の13号ソロを放つなど、4打席で2安打2四球と活躍していたが、7回の第5打席で代打を送られた。球団から発表された交代理由にネット上の日本ファンが騒然となった。

大谷は初回に四球で出塁。3回の第2打席では泳がされながらも右翼席へ13号ソロを叩き込み、衝撃を与えていた。その後も右前打、四球と全打席で出塁。しかし7回の打席では代打エスピナルが送られ、途中交代していた。

大谷がラインナップから“消えた”直後、球団は公式Xで「左膝の炎症」が理由と発表。13号ソロからおよそ2時間後の悲報に、X上は「え？大谷さん交代なんで？え？」「え、大谷も怪我…」「調子上がってきたのに不安しかない」「大谷くん左膝の炎症…ヤバい」「大谷さん軽症であることを祈ります」などの声が寄せられた。

大谷はここまで打者としては打率.305、13本塁打、40打点をマーク。投手としても規定投球回にわずかに届いていないものの、11先発で6勝2敗、防御率1.06と好成績を残していた中で、まさかのアクシデントに見舞われた。



（THE ANSWER編集部）