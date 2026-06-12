敵地パイレーツ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、敵地パイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。3回に先制の13号ソロを放つなど、4打席で2安打2四球と活躍していたが、7回の第5打席で代打を送られた。球団は「左膝の炎症」が理由としている。

大谷は初回に四球で出塁。3回の第2打席では泳がされながらも右翼席へ13号ソロを叩き込み、衝撃を与えていた。その後も右前打、四球と全打席で出塁。しかし7回の打席では代打エスピナルが送られ、途中交代していた。

パイレーツ地元放送局「スポーツネット・ピッツバーグ」では、放送席が代打エスピナルの瞬間に思わず困惑。実況のジョー・ブロック氏が「あそこでオオタニに代えてエスピナルを起用した意図は何だったのでしょう。この投手がいかに対左打者に優れているか、ということなのでしょうか」と伝え、解説のジョン・ウェイナー氏も「これは正気とは思えません」と首をかしげていた。

「考えてもみてください、相手はオオタニですよ！ あのオオタニです！」とウェイナー氏は状況が飲み込めない様子で、「彼の体のどこかに問題がないか心配になりますね」とコメント。ブロック氏も「まさに私もその可能性を考えていました」と伝えた。球団からはこの後、左膝の炎症が理由と発表された。

ここまで打者としては打率.305、13本塁打、40打点をマーク。投手としても規定投球回にわずかに届いていないものの、11先発で6勝2敗、防御率1.06と好成績を残していた。二刀流に生じたアクシデント。状態が懸念される。



（THE ANSWER編集部）