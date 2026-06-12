【バスカーズレスポールカスタム】（北海道釧路市 hideが大好きなゆーちゃん ないしょ歳）

祖父の言葉から始まった俺のギターの歴史、あれは中学一年の入学式、最初はアコギ入りだった。

ギターを初めてちょうど9ヶ月くらいかな、クリスマスに紹介する俺の愛機のレスポールカスタムを迎える。ヴィンテージじゃないし、すごい高級でもない。GibsonやFenderじゃなくても、俺にとってはたった１つの宝物になった黒と金のボディーペグの煌びやかな感じ全てが新鮮だった。

hideと知り合った。ピンクの髪の男性が歌っているだけだと思っていた。でも聞き入ってしまうその音楽は、自然とギターを取ってしまうくらい好きだ。亡くなっていると知り俺はこれはやらねばと思いロケットダイブをコピーした。それだけではたまらずステッカーを貼ってしまった。俺はギターを始めてよかったと思う。たった一つの愛機。お気に入りは金のピックアップとギターにはっているhideのステッカーがとてもお気に入りだ。

自慢は特にないが、始めてから俺の汗、努力、涙、練習の日々が詰まっているギターの音です。こだわりは特にないですね。言うとするなら玄人向けと言われるレスポールカスタムを選んだところですね。僕のギターに対する気持ちとか使い方は荒々しくも繊細で図太い音を生かすような曲を選んでいるところですね。こう書いてみるとギターを始めてよかったと感じます。

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レスポールカスタム・タイプを愛機にhideゾッコンという組み合わせが新鮮。ギターを始めてからhideと出会ったからこういう事になったわけですね。安直にモッキン系に手を出すのではなく、手持ちの愛機にhide色を追加しまくるという行動はなかなかにパンク。その精神性、hideも天から微笑んでいることと思います。XのメンバーとしてはHIDE、ソロアーティストとしてはhideと表記を使い分けていましたが、HIDE作品の中にも後のhideを思わせるキャッチーな作品がたくさんありますよー。「Joker」とかどう？（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

※最大5枚まで

●応募フォーム：https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7



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