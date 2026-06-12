◆第３３回函館スプリントＳ・Ｇ３（６月１３日、函館競馬場・芝１２００メートル）＝６月１２日、枠順確定

高松宮記念５着のレイピア（牡４歳、栗東・中竹和也厩舎、父タワーオブロンドン）は、３枠３番に決定。３年連続の函館リーディングを狙う横山武史騎手との新コンビに注目が集まる。

函館出身の丹内祐次騎手が初騎乗で洋芝巧者のカルプスペルシュ（牝４歳、栗東・石坂公一厩舎、父シュヴァルグラン）は４枠４番、昨年は初めての芝で４着だったインビンシブルパパ（牡５歳、美浦・伊藤大士厩舎、父シャラー）は７枠１１番から重賞制覇を目指す。

決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）モズナナスター 牝４ ５５ 鮫島 克駿

（２）ダノンマッキンリー 牡５ ５８ 池添 謙一

（３）レイピア 牡４ ５７ 横山 武史

（４）カルプスペルシュ 牝４ ５５ 丹内 祐次

（５）ジョーメッドヴィン 牡５ ５７ 横山 琉人

（６）ウイングレイテスト 牡９ ５８ 松岡 正海

（７）ピューロマジック 牝５ ５６ 北村 友一

（８）ポッドベイダー 牡４ ５７ 荻野 極

（９）クラスペディア 牡４ ５７ 小崎 綾也

（１０）エーティーマクフィ 牡７ ５８ 富田 暁

（１１）インビンシブルパパ 牡５ ５８ 佐々木 大輔

（１２）ルシード 牡４ ５７ 横山 和生

（１３）シュタールヴィント 牡６ ５７ 岩田 康誠