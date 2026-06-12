独創的な将棋で多くのファンを持つ山粼隆之九段は、11歳で棋士の育成機関である奨励会に入会した。実家の広島から将棋会館のある大阪に母親と出てきての二拠点生活を始めたが、師匠の森信雄七段はその負担を考え、中学入学を機に自宅で預かることにする。

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森は多くの弟子を育ててきたが、内弟子に取ったのは村山聖九段（故人）と山崎の二人だけだった。だが、山崎は将棋が強くなりたいという一心で、周囲の人の気持ちを顧みることができない少年だった。



山粼隆之九段

第31回将棋ペンクラブ大賞を受賞した野澤亘伸氏『師弟』シリーズの最新刊、『師弟 棋士の見る夢』（光文社）より一部を抜粋してお届けする。

新しい家族

1994年、森は1月に結婚して、4月に大阪から兵庫県宝塚市に転居した。妻・恵美子の息子で10歳になる幸士と3人での新婚生活である。大阪在住時はマンションで内弟子の山崎と二人で生活していたが、妻と子のいる新居に内弟子を置くことにはさすがに躊躇いがあった。森の母親も恵美子に気遣って強く反対したが、恵美子自身はむしろ山崎を歓迎する気持ちだった。

森は恵美子と付き合い始めた頃、対局以外にも連盟理事の仕事で忙しく、会える日が限られていた。恵美子は毎日電話で話すことが楽しみだった。時々、通話中に「バーン」と扉の閉まるすごい音がきこえる。すると森が声を潜めて「山崎君が帰ってきた」と囁く。師匠の家でこんな扉の閉め方をするなんて、どんな子なんだろうと思っていた。

恵美子が弟子を同居させることに前向きだったのは、山崎より3歳年下の息子・幸士が一人っ子だったことがある。お兄さんのような存在ができたら、家族として4人で楽しく暮らせるのではないだろうか。森から山崎が個性の強い子であると聞いていたが、恵美子は「きっと上手くいくから」と半ば強引に夫を説得した。

共同生活が始まるその日――。

玄関の呼び鈴が鳴った。山崎が着いたらしい。恵美子は新しい家族を迎える気持ちにときめきながら、「はーい」と弾んだ声で返事をした。玄関の扉を開くと、日に焼けたことがないような真っ白な少年が立っていた。眼鏡はかけておらず、それが目つきの鋭さを際立たせている。神経質そうで、人と打ち解けあう雰囲気などまるでない。恵美子は一瞬で自分の考えが甘かったことを悟った。

内弟子生活（恵美子の記憶）

〈 一緒に暮らしたらいけなかったんだって、何度も思いました。毎日、どうしてと思うことばかりで……。でも、あの頃の山崎君を知っているのは私だけだから、いまは宝物のような思い出かもしれない（妻・恵美子）〉

山崎を迎えて4人での“新婚生活”は、恵美子が想像したようなものではなかった。台所に立つと、背中に山崎の視線を感じる。料理に調味料を少し入れた途端に、「いま、塩を入れましたね？」と声が飛ぶ。（あーまたか）と思う。山崎は鼻炎を患っているので味付けにうるさく、恵美子は使う材料に注意していた。「ほんのちょっとしか入れてないわよ」と言っても、「僕は少しでもダメなんですよ」と譲らない。料理用アルコールを入れようとすれば「僕、アルコールはダメなんで」と釘をさす。食事だけじゃない。日常生活でも、何かあれば「広島では」と比較する。森が時々苛立って「ここは広島やない」と叱った。

部屋では、山崎はいつも寝転がって詰将棋を解いていた。鼻をかむと、使ったティッシュをポイと放り投げる。恵美子が畳の上にいくつも転がっているのを見かねてゴミ箱に捨てるが、またすぐにポイ。周りのことなど、まるで気にしない。

部屋は山崎と幸士が一緒だった。六畳一間に机とベッドを置けば、わずかなスペースしか空かない。いまにすれば、二人ともよく我慢していたと思う。時々、部屋から「えーん」と幸士の泣き声がする。恵美子が「どうしたの？」と見に行くと、山崎がすかさず言う。

「僕が悪いんじゃないですよ。幸士くんのほうが先に叩いてきたんですから」

少しでも楽しい思い出がほしいと、夏に和歌山の友ヶ島に4人で旅行に行ったことがある。恵美子は山崎と幸士にお揃いの襟付きのシャツを着せた。でも山崎はそれをすごく嫌がっていた。歩くのも一人だけ先に行ってしまう。幸士が「山崎くーん」と甘えた声を出しても、振り向かない。些細なことで口喧嘩ばかりしていて、ちっとも兄弟らしくは見えなかった。

山崎が楽しそうにしていた記憶は、ほとんどない。覚えていることといえば、広島で姉と観た映画の話をしたときのことだ。「『ホームアローン』て、すごく面白いんですよ」。映画は、家族が出かけ一人残された男児がパニックに陥り、そこに泥棒がやってきて大騒動になるストーリー。表情を輝かせる山崎に、広島の家族への想いを感じた。

「悪いのは浅はかな自分だ」

森が対局や仕事から帰宅すると、恵美子は夫をそのまま近くの公園や駅前のモスバーガーに連れて行く。そこで1時間にわたってその日の山崎のことを話し続けた。愚痴を聞いてもらわなければ、やりきれなかった。

恵美子は「あの頃は新婚生活をこんな風にしてしまって、夫に申し訳ない気持ちで一杯だった」と言う。だがいまになって、山崎のことをもっと理解してあげられればよかったと思う。あるとき、恵美子が洗面所を開けたときのことだ。山崎が制服のワイシャツを自分で洗っていた。ハッとした。彼なりに気を遣っていたのだと知って、自分の軽率さを恥じた。何の経験もないのに、他人の子を預かりたいだなんて……。

「山崎くんは悪くない。悪いのは浅はかな自分だ」

恵美子は自分にそう言い聞かせた。

徳島に住む森の友人が訪ねてきたときのことだ。棋士になる前にお世話になった人で、恵美子も会えるのを楽しみにしていた。夫婦と友人で宝塚ファミリーランドに行く予定を立てる。ところが山崎がその日に日本脳炎の予防接種があって、学校とは別のセンターで行うため父兄の付き添いが必要だと言い出した。「中学生で付き添いが必要なの？」と言うと、「ここにそう書いてあります」と学校からのプリント用紙を見せる。それならば仕方ないと、恵美子は予防接種が終わってから合流することにした。

当日、センターへ行ってみると、来ている保護者は1人もいない。「やはり付き添いは必要なかったんじゃ……」。そう思ったが少しその場に止まることにした。様子を見て山崎に「私、もう帰って大丈夫かな？」と言うと礼を言われることも詫びる様子もなかった。客人を待たせていたので、ファミリーランドへと急ぐ。暑い日で汗が額を伝った。走りながら言葉が口をついた。

「もう、いったい何なのよ」

こんな自分が情けなくなって、涙がこぼれ落ちた。

写真＝野澤亘伸

〈阪神大震災のあとに…山崎隆之九段が破門を告げられ、「人として大切なものが欠けている」と絶望した日〉へ続く

（野澤 亘伸／Webオリジナル（外部転載））