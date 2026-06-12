いたずら好きの幼い息子が母親のパスポートに恐竜の絵を描き、出張直前に航空便をキャンセルすることになったというエピソードがオンライン上で話題を集めている。

6日（現地時間）、マレーシア人女性がSNS（スレッズ）に「私は恐竜が嫌い！」と投稿し、飛行機に搭乗できなくなった経緯を共有した。

女性が出張のため慌ただしく荷造りをしていた際、幼い息子が母親のパスポートを手にした。そして青いボールペンでパスポートに恐竜の絵を描いた。

女性は「泣きたい。今夜の便なのに」とし、「荷造りをしていたら、息子が私のパスポートに落書きをしていた。持って行かれたことにも気づかなかった」と語った。

女性はプトラジャヤの入国管理事務所を訪れたが、「パスポートが損傷しており、これ以上使用できない」との回答を受けた。幸い便の変更はできたものの、手数料として約2万4000円を支払わなければならなかった。

女性は「パスポートに落書きをしたこの子について気になっている方へ。この子は今も悪びれる様子もなく笑っていて、『空港に行こう！』と言っている」と伝えた。

さらに「これからの旅が順調に進むことを願っている」とし、「手助けしてくれた入国管理事務所の職員にも感謝している」と述べた。