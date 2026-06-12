キング・オブ・ポップとして世界を代表するエンターテイナーとなったマイケル・ジャクソン。今回の映画『Michael／マイケル』はその道程が描かれるが、本人が出演した「映画」となると、その数は少ない。だが、本人は「映画」へのこだわりが大きかったという。その理由とは……。

【画像】マイケル・ジャクソンが出演した映画を見る

伝説のSFファンタジー『キャプテンEO』



映画『Michael／マイケル』より。マイケルはライブ演出だけではなくミュージックビデオにもアイデアを盛り込み、それをビデオとは言わず、「短編映画」と呼んだ

5歳からショービジネスの世界で活躍してきたマイケルが初めて映画に携わったのは13歳の時、映画『ベン』（72年）のテーマ曲を歌ったことだった。警察から追われるネズミと孤独な少年の友情を描いた同作にマイケルは強く感情移入し、10年後の『E.T.』（82年）ストーリーブックのナレーション仕事へつながっていく。

19歳の時には児童文学「オズの魔法使い」を黒人だけのキャストで描いたミュージカル映画『ウィズ』（78年）にカカシ役で映画初出演。カラスの集団にいじめられていたカカシはダイアナ・ロス演じる主人公ドロシーに助けられ、願いを叶えてくれるウィザードを探す旅に同行する。マイケルは毎回4〜5時間かかるため他の演者が嫌がるメーキャップを「普段の自分とまったくの別人になれるから」という理由で好んだ。これが日頃から人々をあっと驚かせたい思いと重なり、狼男に変身する「スリラー」（83年）へ結実した。

ウォルト・ディズニーを敬愛していたマイケルは、ディズニーパークのアトラクション『キャプテンEO』（86年）への出演依頼を快諾。ジョージ・ルーカス制作総指揮、フランシス・コッポラ監督による同作は、悪の女王に支配された惑星を舞台にキャプテンEOとクルーが歌とダンスで立ち向かうSFファンタジー。EOはギリシャ語で「夜明け」を意味する。

この出演をきっかけにマイケルは映画の仕事への意欲がさらに強くなったという。ちなみに悪の女王を演じたアンジェリカ・ヒューストンは2013年に出版した自伝で「この作品のオファーを受ける数ヶ月前、砂漠でマイケルと恋人同士のようにいると象の群れが突進してくる夢を見たわ。あれは予知夢だったのね」と綴っている。

ミュージックビデオも「短編映画」だった

マイケルは自身のミュージックビデオをショート・フィルム＝短編映画と呼び、自分の出すアイデアに合うスタッフを起用していた。「スリラー」に、リアルな変身シーンで話題を呼んだ『狼男アメリカン』（81年）の監督ジョン・ランディス、特殊効果担当のリック・ベイカーが参加しているのはその一例だ。

そうした背景もあってマイケルは名匠との仕事が多かったが、ニューヨーク生まれのマーティン・スコセッシ監督による約18分の短編映画「バッド」（87年）は、いささかシリアスだ。1985年7月12日、17歳の黒人少年エドモンド・ベリーが白人警官によって射殺された事件（スパイク・リー監督の89年公開作『ドゥ・ザ・ライト・シング』も同事件に着想を得ている）に基づき、奨学金を得て名門校に通う主人公が地元のハーレムに戻った際、昔の仲間に強盗をけしかけられるが、強い意志で思いとどまるというストーリー。治安の悪い地域でロケを敢行し、デビュー間もないウエズリー・スナイプスを相手に一歩も引かないナイーブなマイケルの演技は見応えがあるものになっている。

マイケル主演・原案・製作総指揮のファンタジー『ムーンウォーカー』（88年）はライブ映像とミュージックビデオを交えながら、後半は子供たちを麻薬漬けにしようと企む悪の組織（親玉はジョー・ペシ）と戦う物語。銀色の巨大ロボットに変形して悪を倒すマイケルが話題を集めた。「スムーズ・クリミナル」パートは、彼が最も敬愛するエンターテイナー、フレッド・アステアの主演映画『バンド・ワゴン』（53年）へオマージュを捧げ、同作のアステアと同じ白い帽子、白いジャケット、青いシャツの姿で、「ムーンウォーク」と並ぶ代名詞となる「ゼロ・グラビティ」を初披露している。

ティム・バートンとマイケルをつなぐ怪奇俳優ヴィンセント・プライス

この時期、マイケルはティム・バートン監督の『シザーハンズ』（90年）の主人公エドワード役の候補の一人に挙がっている。純真無垢な心を持つ人造人間エドワードの格好が「バッド」の衣装と酷似しているため「マイケルがモデル？」と思う人もいるようだが、実際は日本にもサロンを持つヘアスタイリストのエドワード・トリコミに監督が髪を切ってもらった際、本作のアイデアが浮かんだという。主人公の生みの親である発明家を演じたヴィンセント・プライスはホラー映画俳優の第一人者で、「スリラー」のナレーションも担当。ティム・バートンとマイケルは共にヴィンセントのファンで、彼が主演した『肉の蝋人形』（53年）をミュージカル映画化する企画を話し合ったこともあるそうだ。

『キャプテンEO』で共演したアンジェリカ・ヒューストン主演のヒット作続編『アダムス・ファミリー2』（93年）は当初マイケルが主題歌とプロモーション用の短編映画を担当する予定だった。マイケルは「ホラーの帝王」スティーブン・キングに脚本を依頼。ミック・ギャリス監督のもと制作が進んでいたが、マイケルが親しくしていた少年の親に訴訟（のちに無実が証明）をおこされ一時中断。96年の再開時は視覚効果の巨匠スタン・ウィンストンが監督を引き継いでいる。

完成した39分の短編映画『ゴースト』（96年）でマイケルが演じたのは、街を見下ろす丘の上の幽霊屋敷に一人暮らす男、マエストロ。彼は近所の子供たちに手品を見せて楽しませていたが、気に入らない白人市長は街から追い出そうと画策する。屋敷に乗り込んできた市長や市民たちをもてなすため、マエストロは骸骨やゴーストたちとパフォーマンスを披露。最後に市長は恐怖から逃げ出し、マエストロと市民は和解する。当時のマイケルの境遇を思わせるストーリーだが、キングは当初用意した脚本とはかけ離れたものになったと語っている。本作が画期的だったのは、マイケルが主人公のみならず白人市長、骸骨、ゴーストなどを特殊メイクとモーションキャプチャで演じていること。特に白人市長はマイケル自身もお気に入りの出来だった。

最後の映画出演はホログラムのマイケル？

マイケルが切望しながら出演が叶わなかったいくつかの役柄のひとつに『スター・ウォーズ エピソード1／ファントム・メナス』（99年）のジャー・ジャー・ビンクスがある。ジャー・ジャーはドロイドに襲撃されているところをクワイ＝ガン・ジンに命を救われ、彼と行動を共にする。これは『ウィズ』のカカシとドロシーの関係に近いこともあり、自分ならうまくやれると思ったのかもしれない。マイケルは特殊メイクでジャー・ジャーを演じたがったが、ルーカスはフルCGで作りたかったため却下。ダンスグループ『ストンプ』の中心メンバー、アーメド・ベストが声とモーションキャプチャーを担当した。結果、ジャー・ジャーは映画史に残る不人気キャラとなり、アーメドは誹謗中傷を苦にして自殺を考えるまで追い込まれた。

もうひとつは『X-MEN』（00年）のプロフェッサーX。人間とミュータントの平和的共存を願うヒーローチーム「X-MEN」創始者であり、迫害を受ける若いミュータントを保護するための私立学校「恵まれし子らの学園」を運営していたことが琴線に触れたのだろうか。オーディションでは製作陣に『ゴースト』で演じた白人市長の映像を見せてプレゼンしたが、最終的にはパトリック・スチュワートが演じ、熱心なマーベルファンも納得するハマり役となった。

数十秒のカメオ出演ではあるが、マイケルの願いが叶ったのが『メン・イン・ブラック2』（02年）。1作目を気に入ったマイケルが『アダムス・ファミリー2』でバリー・ソネンフェルド監督に電話をかけてオファーした結果、MIB本部の大型スクリーン越しに「僕を正式なMIBの一員にして！」と上司に懇願するエージェントM（仮）として登場。真面目そうな七三分けの髪型も笑いを誘った。

突然の訃報を受けて急遽制作された『マイケル・ジャクソン THIS IS IT』（09年）を除けば生前最後の出演作品となったのが、マイケルの古くからの友人というブライアン・マイケル・ストラー監督による低予算コメディ『マイケル・ジャクソン IN ネバーランディングストーリー』（04年）（原題：Miss Cast Away and the Island Girls／トム・ハンクス主演『キャスト・アウェイ』（00年）のパロディ）。ミス・コンテストに出場する美女たちを乗せた旅客機が墜落し、機長らが謎の島でサバイバル生活を始める中、マイケルはローマ法王のエージェントMJとして、R2-D2風ロボットが投影するホログラム映像で登場。登場人物たちも彼の大ファンなので、「ノアの方舟を破壊せよ」という無理難題に「マイケルの頼みなら！」と士気が上がるところが微笑ましい。トータル出演時間は1分程度だが、メディアによる偏向報道が最も激しかった時期に「人々から愛されるマイケル」を描いてくれたことはファンにとって嬉しいところだ。

（秦野 邦彦／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）