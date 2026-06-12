抽選で50組100名をご招待！講談社「東京ディズニーシー プライベート・イブニング・パーティー」キャンペーン
講談社が、2026年9月25日に開催される「東京ディズニーシー プライベート・イブニング・パーティー」に50組100名をご招待！
月刊「ディズニーファン」を定期購読して貸し切りパーティーの抽選に参加できるキャンペーンを開催中です☆
講談社「東京ディズニーシー プライベート・イブニング・パーティー」ご招待キャンペーン
キャンペーンサイト：https://disneyfan.kodansha.co.jp/teiki/62669.html
毎月あらゆるディズニー情報満載で刊行されている月刊「ディズニーファン」
講談社が東京ディズニーシーを貸し切って行われる「東京ディズニーシー プライベート・イブニング・パーティー」に、定期購読者限定で50組100名が招待されるキャンペーンを実施中です。
※写真は2025年9月26日に東京ディズニーランドにて開催されたプライベート・イブニング・パーティーのものです
プライベート・イブニング・パーティーの開催日時は2026年9月25日19時30分から22時30分の予定。
25周年の東京ディズニーシーをたっぷり満喫できる、スペシャルなひとときを体験できるチャンスです！
応募の対象となるのは、2026年7月26日時点で年間定期購読中、または新規、継続を申し込み済みの方。
これから定期購読を始めても間に合います！
定期購読の詳細は発売中の「ディズニーファン」7月号、もしくは6月8月号（6月25日発売）をチェックするか、下記のホームページよりお申し込みください。
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毎号送料無料で自宅のポストに届けられる「ディズニーファン」の定期購読。
料金もお得で、オリジナルのトートバッグやバースデーカードが毎年もれなくもらえたり、プレゼント企画に応募できるなどのメリットもあります。
月刊「ディズニーファン」を定期購読して貸し切りパーティーに抽選で参加できるスペシャル企画。
講談社にて実施されている「東京ディズニーシー プライベート・イブニング・パーティー」ご招待キャンペーンの紹介でした☆
© Disney
※株式会社講談社は東京ディズニーランド／東京ディズニーシーのオフィシャルスポンサーです。
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