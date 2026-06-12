講談社が、2026年9月25日に開催される「東京ディズニーシー プライベート・イブニング・パーティー」に50組100名をご招待！

月刊「ディズニーファン」を定期購読して貸し切りパーティーの抽選に参加できるキャンペーンを開催中です☆

講談社「東京ディズニーシー プライベート・イブニング・パーティー」ご招待キャンペーン

キャンペーンサイト：https://disneyfan.kodansha.co.jp/teiki/62669.html

毎月あらゆるディズニー情報満載で刊行されている月刊「ディズニーファン」

講談社が東京ディズニーシーを貸し切って行われる「東京ディズニーシー プライベート・イブニング・パーティー」に、定期購読者限定で50組100名が招待されるキャンペーンを実施中です。

※写真は2025年9月26日に東京ディズニーランドにて開催されたプライベート・イブニング・パーティーのものです

プライベート・イブニング・パーティーの開催日時は2026年9月25日19時30分から22時30分の予定。

25周年の東京ディズニーシーをたっぷり満喫できる、スペシャルなひとときを体験できるチャンスです！

応募の対象となるのは、2026年7月26日時点で年間定期購読中、または新規、継続を申し込み済みの方。

これから定期購読を始めても間に合います！

定期購読の詳細は発売中の「ディズニーファン」7月号、もしくは6月8月号（6月25日発売）をチェックするか、下記のホームページよりお申し込みください。

『ズートピア』のスペシャルポストカード4枚付き！講談社「ディズニーファン」2026年7月号 『ズートピア』のスペシャルポストカード4枚付き！講談社「ディズニーファン」2026年7月号 続きを見る

毎号送料無料で自宅のポストに届けられる「ディズニーファン」の定期購読。

料金もお得で、オリジナルのトートバッグやバースデーカードが毎年もれなくもらえたり、プレゼント企画に応募できるなどのメリットもあります。

月刊「ディズニーファン」を定期購読して貸し切りパーティーに抽選で参加できるスペシャル企画。

講談社にて実施されている「東京ディズニーシー プライベート・イブニング・パーティー」ご招待キャンペーンの紹介でした☆

© Disney

※株式会社講談社は東京ディズニーランド／東京ディズニーシーのオフィシャルスポンサーです。

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