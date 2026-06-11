とちぎテレビ

毎年１月１５日を「いちご王国・栃木の日」と定めるなど、イチゴを県の代表的な農産物とする栃木県ですが１１日、２０２６年産の生産販売動向の速報値を発表し、生産量が５９年連続日本一となる見通しであることが分かりました。

栃木県でイチゴ生産量の大半を占めるＪＡグループによりますと、２０２６年産の出荷量は５月３１日までの集計値で、前の年の同じ時期から２パーセント下回る２万２４０８トンとなりました。

一方、農林水産省が発表する最新のイチゴ生産量の統計（２０２４年産）で２位につける福岡県の出荷量は、ＪＡ全農ふくれんの１１日までの集計値で、８５５３トンとなっています。

ＪＡ全農ふくれんによりますと、福岡県内ではイチゴの作付面積が前のシーズンから５％減少したことから、現在出荷がほとんど終了しているということです。

栃木県の出荷量を上回る可能性が極めて低いことから、栃木県のイチゴの生産量が５９年連続日本一となることが確実になりました。

またイチゴの販売金額は単価が３％ほど上昇したことから、５月３１日までの集計値で前の年の同じ時期から２億８８００万円増の３１５億４２００万円となっています。

これは２０２５年産の確定値を約２億５０００万円ほど上回り、５年連続過去最高を更新することが確定しました。

また初めて１０億円を超えて、２年連続で過去最高を更新する見通しが既に明らかにされていた昨年度の県産農産物の輸出額の詳細が発表されました。

輸出額は、前の年度から１．６倍となる約１３億５千万円でした。

このうち牛肉が輸出額全体の約６４パーセントを占める８億６５００万円で、前の年度から１．５倍に増えました。

またイチゴは、台湾で放射性物質による輸入規制が撤廃されたことで需要が高まり、４倍以上に増えて２億８６００万円でした。

牛肉、イチゴともに過去最高で全体の数字を押し上げました。