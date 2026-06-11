とちぎテレビ

栃木県は、２０２５年度の野生鳥獣の捕獲状況を１１日発表し、クマの捕獲数が過去１０年で２番目に多かったことが分かりました。

県内のクマの捕獲は２０２４年度、３４頭だったのに対し、２０２５年度は２倍以上の７０頭が捕獲されました。

これは、過去１０年で２０２０年度の９３頭に次いで２番目に多い数です。

これまでの過去最多は２００６年度の１０６頭となっています。

県の２０２４年の推計では、中央値で県内に約９６１頭のクマが生息しているとみられ、２０年前の２０４頭から、年々増えています。

２０２５年に那須塩原市で、県内では初めて市街地で人がクマに襲われる被害があり、市内で１週間の間に合わせて３件の人身被害が発生したことから、この付近で積極的に捕獲を実施したということです。

目撃情報は２０２６年に入って５月２８日までに６３件あり、これは統計開始から過去最多となっています。

また野菜や果物など農作物への被害では、２０２４年度の被害額が１００万円だったのに対し、１８倍となる１８００万円に増えました。

林業では、日光市や塩谷町など５つの市と１つの町で樹木の皮を剥ぎ取られる被害を確認していて、被害額は１５００万円増加の６２００万円でした。