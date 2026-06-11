とちぎテレビ

プロボクシングのライト級で日本人初の世界王者になりタレントとしても活躍した旧粟野町・現在の鹿沼市出身のガッツ石松さんが今月２日に肺炎のため死去したことが１１日分かりました。７６歳でした。

ガッツ石松さん＝本名・鈴木有二さんは旧粟野町・現在の鹿沼市出身でボクシングのライト級で日本人初の世界王者になり、５度の防衛に成功しました。現役を引退後はタレントとしても活躍し栃木県の魅力をＰＲする県の広報番組に長年出演、ナレーターも務めました。

また、犯罪被害者の支援活動にも力を入れたほか、２０１４年に県内を舞台に開催された全国健康福祉祭、ねんりんピックの開会式では親子で炬火を灯す大役を務めました。

所属事務所が発表した書面によりますとガッツ石松さんは今月２日に肺炎のため東京都内の病院で亡くなり、葬儀は遺族の意向で近親者のみで執り行われたということです。書面の最後は、「ガッツポーズをするたびに、ガッツ石松を想い出していただければ幸いです。ＯＫ牧場！」と結ばれました。

同じ栃木県出身でお笑いコンビのＵ字工事は「まさに栃木が生んだ英雄でしたたくさんの伝説をありがとうございました。心よりご冥福をお祈り申しげます」と哀悼の意を表しました。