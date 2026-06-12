とちぎテレビ

宇都宮市の住宅地で目撃情報が相次いでいたクマ１頭が捕獲されたことを受け３日間、臨時休校にしていた小中学校が１１日から再開し校内に活気が戻りました。

宇都宮市の中心部、昭和小学校の登校の様子です。

保護者に付き添われた全校児童およそ２７０人が元気に登校し校内には活気が戻りました。

クマの出没を受け、宇都宮市は６月８日から３日間、市内のすべての小中学校９４校を臨時休校に。

昭和小学校の近くにある栃木県立図書館の周辺では６月７日にクマが目撃されていました。

市は９日にクマ１頭が捕獲されてから２４時間以上新たな目撃情報がないことや複数頭いる可能性が低いという専門家の見解を踏まえ土日を挟んで６日ぶりに通常登校を再開させました。

この学校では保護者に登校時の付き添いを呼びかけていて保護者からは「まだ不安」という声も聞かれました。

全校朝会では小川康行校長が「休みの間は寂しかった。みんなに会えて安心しました」と話しかけました。

その後、クラスごとの朝の会が行われました。

４年生は、臨時休校で延期になった校外学習を実施したほか、学校の外で行うイベントなどは状況を見て開催するかどうか検討するということです。