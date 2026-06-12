「ちいかわベビーカステラ」フードメニュー＆グッズ

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　寺子屋は7月18日、北海道・小樽に「ちいかわベビーカステラ」をオープンする。旅の途中でほっとひと息つけるようなフードメニューや、一緒に楽しめるスーベニアグッズ、ここでしか手に入らない限定グッズが登場。

【写真】5キャラ展開するベビーカステラ＆オリジナルさすまたピック

　また、フード・商品の購入特典として「オリジナルステッカー（非売品）」を1点もらえる。

■メニュー詳細
「ベビーカステラ10個入り（クリーム付き）」各800円

いちごクリーム、チョコクリーム、プリンクリームの3種類。ベビーカステラの形はちいかわ・ハチワレ・うさぎ・モモンガ・くりまんじゅうの5種類がランダムで入っている。ベビーカステラ関連メニューには、オリジナルさすまたピック（全2種）がランダムで付いてくる。

「ベビーカステラ10個入り」（700円）

店内で焼き上げた、ふわふわもっちり食感のベビーカステラ。風味豊かな、どこか懐かしい味を楽しめる。オリジナルさすまたピック（全2種・ランダム）付き。

「ベビーカステラ付きソフト」（各700円）

ミルク、チョコレート、ミックスの3種類。ソフトクリームにかわいいベビーカステラをトッピングした。ベビーカステラの種類は5種から選べる。オリジナルさすまたピック（全2種・ランダム）付き。

「アイスキャンディ」（各650円）

ちいかわ（いちご）、ハチワレ（ソーダ）、うさぎ（パイナップル）の3種類。しゃりもち食感のアイスキャンディ。爽やかな口当たり。

■スーベニアグッズ詳細
フードメニュー1点購入につき、スーベニア商品1点購入可能
「リユーザブルカップ」（全2種）各550円

カステラカップをぴったりセットできる、オリジナルメラミンカップ。ドリンクホルダーとして普段使いも。

「保冷温ランチバッグ」2640円

保冷温機能のついた、手ごろなサイズのミニトートバッグ。

■ちいかわベビーカステラ 限定グッズ　※店舗限定商品
「ベビーカステラになっちゃったマスコット」（全3種）各1870円

ちいかわたちがベビーカステラになっちゃった！ふわふわ手触りがたまらない、限定マスコット。

「メタルチャームキーホルダー」（全3種）各660円

限定デザインのちいかわたちがあしらわれたキーホルダー。

※価格は全て税込

（C）nagano