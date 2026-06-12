映画『Michael／マイケル』でも登場する、マイケル・ジャクソンが1982年にリリースした『スリラー』は、世界で最も売れたアルバムとされる。それは、MTVでこのミュージックビデオ（MV）が繰り返し放送されたのも大きな要因だった。MVの最高到達点とたたえられた本作がどうやって作られたのかを見ていこう。

【画像】実際の『スリラー』のミュージックビデオ

ドタバタ喜劇のような20分ほどの短編映画に



VFXが進化する時代に撮られた映画『狼男アメリカン』（81年）は、狼男への変身シーンが広く注目され、現在もカルト作として人気が高い。©Collection ChristopheL via AFP

2009年12月、芸術的価値の高い映画を保存する「アメリカ国立フィルム登録簿」にマイケル・ジャクソンの『スリラー』が登録された。ミュージックビデオ（MV）が登録されるのは初めてのことで、それ以降2026年4月時点でほかの登録はない。

まさに快挙だが、当然ともいえる。『スリラー』は米映画芸術科学アカデミーが規定するアカデミー賞受賞資格を持った短編映画なのだから。

きっかけはマイケルがジョン・ランディス監督の『狼男アメリカン』（81年）を観たことだった。この映画いちばんの見せ場が、主人公の肉体が狼男に変形していく様を克明に描いた変身シーン。

それを目にしたマイケルは、構想していた『スリラー』のMVで自分もモンスターに変身しようと思いつく。ストーリーを持った映画仕立てのMVを考えていたマイケルは、さっそくランディスに監督を打診した。

ランディスが出した条件は、このMVを「短編映画」にすること。ストーリー性のあるMVと聞いた彼は、サイレント時代に流行したドタバタ喜劇のような20分ほどの短編映画にしたいと考えたのだ。マイケルも映画にするアイデアに賛同し、1983年の夏『スリラー』の製作がスタートした。

徹底した怪奇映画への愛と変身シーンへのこだわり

満月の夜、モンスターに変身したマイケルがガールフレンドを追い回すストーリーはランディスが執筆。デート中に車が故障する劇中映画のエピソードは、57年の狼男映画『心霊移植人間』の再現だ。

主演俳優として映画館の看板に記されていたのはヴィンセント・プライス。50〜70年代に多くのホラー映画に出演し、マイケルも敬愛していた性格俳優で、アルバム『スリラー』の最後に流れるナレーションも務めていた。マイケルの恋人役は、当時プレイメイトとして注目されていたモデルで女優のオーラ・レイ。オーディションでのマイケルとの相性の良さから抜擢された。

モンスターの特殊メイクは、ランディスの盟友で『狼男アメリカン』で第54回アカデミー賞メイクアップ賞に輝いたリック・ベイカー。マイケルは狼よりエレガントなモンスターが似合うと、ネコ科のモンスターをデザインした。

スケジュールが限られていたため『狼男アメリカン』の仕掛けを一部流用しながら、マイケルの顔や体のパーツが変形し、毛に覆われてモンスターと化す変身シーンを4段階に分けて設計。『ウィズ』（78年）のカカシ役で特殊メイクを経験していたマイケルはメイク作業に協力的で、ベイカーはインタビューで称賛を贈っている。ほかにもベイカーと彼の工房EFXのメンバーは、踊るゾンビのメイクを担当している。

約18人のメインダンサーは手間をかけ、エキストラダンサーは簡易的なメイクやマスクを使ったが、呼吸しやすいよう鼻を塞がないなど工夫が凝らされた。ベイカー本人も霊廟の扉を開けて出てくるゾンビ役で出演している。

ミュージックビデオの枠を超えたれっきとした「映画」だった

ベイカーのほかにも撮影のロバート・ペインターや音楽のエルマー・バーンスタインなど、主要スタッフは『狼男アメリカン』にも参加した映画畑のメンバーが集結。衣装はランディスの妻デボラ・ナドゥールマンで、真紅のスリラー・ジャケットも彼女がデザインしたものだ。うねうねと動く血文字のようなタイトルは、コマ撮りを中心に活動するSFX工房キオド・ブラザーズが制作した。撮影が行われたのは83年10月でメインユニットの撮影期間は4日。主要ロケ地イーストロサンジェルスには400人ものファンが詰めかけたが、大きなトラブルもなく撮影は完了した。

通常MVはアルバムの曲をそのまま使うが、ランディスは曲の構成を組み換え、プライスのナレーションも中盤に移動。ダイナミックで力強いイメージにリミックスするなど、映画らしく作り変えた。当時マイケルが信者だったエホバの証人から内容が不謹慎だとクレームがついたが、冒頭に「この映画に出たからといって僕は決してオカルトを信じない」というマイケルのメッセージを入れることでかわし、約14分の『スリラー』が完成した。

MTVでの放映に先立つ83年11月14日、ウエストウッドのクレスト・シアターで『スリラー』のプレミア上映が開催。アカデミー賞を狙っていたマイケルとランディスは、当時の受賞資格「1日3回以上、7日間連続での有料上映」をクリアするため、長編映画の併映としてその後も劇場公開を行った。アカデミー賞ノミネートは果たせなかったが、『スリラー』はまぎれもない映画だったのである。

（神武 団四郎／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）