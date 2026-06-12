内縁の夫を裏切り、不倫に溺れた40歳のスナックママ。激高した夫に絞殺された彼女の遺体は、服を剥ぎ取られ「養豚場跡地」で草刈り機によりバラバラに解体されていた。平成10年、三重県で起きた殺人事件の発端となった「許されざる恋」とは？ なおプライバシー保護のため、登場人物はすべて仮名である。（全2回の1回目／続きを読む）

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内縁の夫は10歳年上の男

スナックママの篠田瑠美子さん（当時40）は奔放な女性だった。高校を中退し、17歳で大工と結婚。1年後に長男、3年後に長女をもうけたが、生活に困窮すると、まだ乳飲み子だった長女を残して浮気相手と駆け落ちしてしまった。

最初の結婚相手とは5年後に離婚。8年後にフラッと家に戻ってきたときには、別の交際相手を連れていた。

「私、喫茶店で働いててん。この人と結婚することにしたから」

25歳のとき、その男性と再婚した瑠美子さんは、26歳で次男を出産、28歳のときには次女を出産した。だが、また同じような理由で家を出て行き、29歳のときには離婚した。

4人の子どもたちは瑠美子さんの母親が育て、みたび瑠美子さんが戻ってきたとき、一緒に連れてきたのが林吾郎（同50）だった。

林は勤務先のスナックで知り合った客だった。不動産関係の仕事をしており、瑠美子さんのスナック開業の手伝いをして急接近した。林にも別居中の妻がおり、2人の娘もいた。

「もう妻とはやり直すことはできない。2人の娘が嫁いだら、籍を入れて正式に夫婦になろう」

瑠美子さんの信頼を勝ち得た林は、4人の子どもたちのいる瑠美子さんの実家に“夫”として入り、子どもたちの学校行事や地域活動にも参加した。

最初は嫌がっていた子どもたちも、徐々に林になじんでいった。特に高校生になっていた長男は、“父親”として真剣に向き合ってくれる林の心意気を感じ、何でも相談するようになった。また、瑠美子さんの父親が起こした交通事故のトラブルも林が解決に動いてくれた。

同居して5年。林はすっかり“夫”としての地位を築いていた。

「あの人にはもう愛情はない」

ところが、瑠美子さんはまた別のスナックの客と恋仲になった。相手は地元のエリートサラリーマンの小田政文（同40）だった。妻子と別居後、一人身になった寂しさから瑠美子さんのスナックに入り浸るようになり、わずか1カ月で男女の関係になった。瑠美子さんは店を閉めると、小田の自宅に通い詰めるようになった。

小田は瑠美子さんに心を奪われ、結婚を意識して付き合っていたが、2カ月ほどして内縁の夫がいることを瑠美子さんに打ち明けられた。

「でも、あの人にはもう愛情はない。あなたを愛している。あの人は籍も入れてくれないし、稼ぎも少ない」

ヒモのような男に貢がされている不幸なスナックママ。小田の目にはそう映った。その後、林が小田の存在を知り、小田の自宅近くまで様子を見に来るようになっても、小田は毅然とした態度で突っぱねた。

「アンタじゃ瑠美子を幸せにできない。とっとと家を出て行くんだな」

林は小田と瑠美子さんのデート先にも現れ、こっそり写真を撮るようになった。

「こんなところで何してる？」

「何もしていない。ちょっと休憩しているだけや」

「オレは瑠美子と別れるつもりはない。好きにさせてもらうからな」

しばらくすると、そそくさと帰る。まるでストーカーのように付け回すだけで、啖呵を切ることもできない。小田は「文句の一つも言えないなんて、情けない男だなァ」と呆れていた。

やがて瑠美子さんはほとんど自宅に帰らなくなり、そのことを知った親族らは、瑠美子さんの態度に怒りを覚えてスナックに乗り込んだ。

「瑠美子、いい加減にしろ。林さんや子どもたちを何だと思ってるんだ！」

軟禁していた彼女を内縁の夫は⋯

特に瑠美子さんの双子の弟が怒っていた。嫌がる瑠美子さんを強引に家に連れて帰り、軟禁状態にして問い詰めた。

瑠美子さんが暴れて抵抗するたび、それをいさめて殴りつけた。それを忍びない思いで見ていた林は、自分の見張りの番になると、瑠美子さんをこっそりと逃がしてやった。

「すまん、ウトウトしている間に瑠美子に逃げられてしまったんだ……」

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「小田とはあの世で会わせてやる。あの世で仲良くすればいいじゃないか！」

一度は逃がした妻をなぜ男は殺害したのか？ そして関係者を驚かせた「被害者の息子」の証言とは？ 【事件の結末】は下記リンクから飛べます。

〈「彼も被害者だ」母親をバラバラにされた長男が「犯人＝内縁の夫」を責めなかった“驚愕の理由”（平成10年の事件）〉へ続く

（諸岡 宏樹）