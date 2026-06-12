◇ナ・リーグ ドジャース−パイレーツ（2026年6月11日 ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手（32）が11日（日本時間12日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。7回の第5打席で代打を送られ、途中交代した。球団は「左膝の炎症」と発表した。

初回の第1打席は相手先発・ケラーから四球を選んで出塁。3回1死の第2打席はフルカウントから低めのスイーパーをバットの先で捉えると、力で右中間スタンドまで運び2試合連発となる13号ソロで先制点を奪った。

4回2死の第3打席もチェンジアップを捉えて右前打を放ち、3試合ぶりにマルチ安打をマーク。5回の第4打席も四球を選び、第4打席まで全出塁した。

7回、1点を加えなおも1死一、二塁の好機で第5打席を迎えたが、大谷の姿はバッターボックスになく、代打・エスピナルが送られ途中交代した。球団は交代理由について「左膝の炎症」と発表した。

2戦連発で好調さをアピールした後の緊急交代にネットでは「左膝の炎症」がトレンド入り。「軽症であってくれ」「心配…」「大きな怪我で無い事を願います」「よほどの痛みだったのかな…」「負傷者リスト入らない事を祈るばかり」「やはり今年はピッチャー優先にして、登板日前後は休んだ方が良いかと」「やはり人間の限界に挑んでる気がする」などの声が上がった。