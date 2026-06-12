【鎌倉おすすめカフェランチ4選】自然あふれる鎌倉カフェで、季節を感じるランチを
◆【鎌倉おすすめカフェランチ4選】自然あふれる鎌倉カフェで、季節を感じるランチを
旬をとらえた鎌倉ならではのメニューをいただけるカフェランチをまとめました。最高のロケーションで癒しの時間を楽しもう。
旬野菜のガレット1,300円
本場好みのガレットをその日替わりの野菜と
Loudiaの大皿いっぱいのガレットをほとんど覆い尽くすもりもりの葉野菜と、おりおりの旬野菜のグリル。数人で取り分けても十分な量だが、これでひとり分。旬野菜は、鎌倉の市場で毎朝調達するから、なにを使うかはその日しだい。なんなら1日のうちに具材が替わることもある、旬のつぶさを感じるダイナミックな1皿だ。生地は薄くパリッと焼いたフランス好みで、具材にボリュームがあっても食べ疲れしない。
スポットデータ｜Loudia（ルーディア）鎌倉／ガレット
TEL.0467-38-7814
住所／神奈川県鎌倉市雪ノ下2-11-6
営業時間／10:00?17:00（ 16:50LO）
定休日／木・第2、4水
価格例／旬野菜のガレット1,300円
アクセス／鎌倉駅より徒歩18分またはバスで八幡宮下車徒歩11分
上／カオヤムプレート（スープ付き）1,870円 下／鎌倉が大好きで移住した浅見さん夫妻
自然と融合した森の中のテラスカフェへ
小川沿いを歩き、細い階段路地を上がった先に現れるオリエンタルカフェ・+hcafekamakura 。店主で建築家の浅見さんが手がけた空間は、店内とテラスが一体化してつながりどの席でも風を感じる旅先のような心地よさ。ご家族でのパリ在住時代に料理と製菓を学んだ奥様によるメニューは、スパイスやハーブを使ったタイとフレンチのエスプリを感じる創作オリエンタル料理。葉音や鳥の声に耳を澄ます贅沢な時間を。
スポットデータ｜+h cafe kamakura・鎌倉／ガーデンカフェ
TEL.0467-37-6736
住所／神奈川県鎌倉市大町4-8-29
営業時間／9:30?16:00（LO） 土・日10:30?17:00（LO）
定休日／火・第2、4水
価格例／カオヤムプレート（スープ付き）1,870円
アクセス／鎌倉駅より徒歩18分、またはバスで名越下車徒歩5分
バサのムニエル1,700円
地球の隅々の料理を世界各国の“舌”に寄せて
日本なじみの国はもとより、ジンバブエ、イエメン、セルビア、イランまで、地球の隅々の料理を日替わりで出すWanderKitchen 。「たんに飽きっぽいんです」と困ったようにはにかむシェフの人並みならない人生遍歴も覗く。ビーガンやグルテンフリーなど、世界中からくるお客ごとの事情や体調に合わせ、また味付けもその国や地域の舌に合うよう、つど微妙に寄せているとか。ご近所さんや、昼夜とほぼ毎日くる常連客も。
スポットデータ｜WanderKitchen（ワンダーキッチン）鎌倉／多国籍料理
TEL.0467-61-4751
住所／神奈川県鎌倉市御成町10-15
営業時間／12:00?20:00（19:30LO）
定休日／不定
価格例／バサのムニエル1,700円
アクセス／鎌倉駅より徒歩4分
Buttermilk Pancake自家製リコッタ・レモン1,680円
シンプルな味わいと
季節の移ろいをテラスで
鎌倉駅そばと思えないほど心落ち着くガーデンが広がるオールデイダイニング・GARDENHOUSEKAMAKURA 。初夏にいただきたいのは、かむほどうまみを感じる生地にレモンの酸味が効いたリコッタパンケーキ。『“Season-inspired（旬）” と“Fine-crafts（手作り）”、“Eat Local（地域食材の活用）”へのこだわり』がコンセプトのメニューは、パスタやピザなど多彩で、シーンに合わせて利用できるのも嬉しい。
スポットデータ｜GARDEN HOUSE KAMAKURA（ガーデン ハウス カマクラ）鎌倉／ガーデンカフェ
TEL.050-3184-0360
住所／神奈川県鎌倉市御成町15-46
営業時間／9:00?21:00（20:00LO）
定休日／不定
価格例／Buttermilk Pancake自家製リコッタ・レモン1,680円
アクセス／鎌倉駅より徒歩5分
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旬をとらえた鎌倉ならではのメニューをいただけるカフェランチをまとめました。最高のロケーションで癒しの時間を楽しもう。
旬野菜のガレット1,300円
本場好みのガレットをその日替わりの野菜と
Loudiaの大皿いっぱいのガレットをほとんど覆い尽くすもりもりの葉野菜と、おりおりの旬野菜のグリル。数人で取り分けても十分な量だが、これでひとり分。旬野菜は、鎌倉の市場で毎朝調達するから、なにを使うかはその日しだい。なんなら1日のうちに具材が替わることもある、旬のつぶさを感じるダイナミックな1皿だ。生地は薄くパリッと焼いたフランス好みで、具材にボリュームがあっても食べ疲れしない。
スポットデータ｜Loudia（ルーディア）鎌倉／ガレット
TEL.0467-38-7814
住所／神奈川県鎌倉市雪ノ下2-11-6
営業時間／10:00?17:00（ 16:50LO）
定休日／木・第2、4水
価格例／旬野菜のガレット1,300円
アクセス／鎌倉駅より徒歩18分またはバスで八幡宮下車徒歩11分
上／カオヤムプレート（スープ付き）1,870円 下／鎌倉が大好きで移住した浅見さん夫妻
自然と融合した森の中のテラスカフェへ
小川沿いを歩き、細い階段路地を上がった先に現れるオリエンタルカフェ・+hcafekamakura 。店主で建築家の浅見さんが手がけた空間は、店内とテラスが一体化してつながりどの席でも風を感じる旅先のような心地よさ。ご家族でのパリ在住時代に料理と製菓を学んだ奥様によるメニューは、スパイスやハーブを使ったタイとフレンチのエスプリを感じる創作オリエンタル料理。葉音や鳥の声に耳を澄ます贅沢な時間を。
スポットデータ｜+h cafe kamakura・鎌倉／ガーデンカフェ
TEL.0467-37-6736
住所／神奈川県鎌倉市大町4-8-29
営業時間／9:30?16:00（LO） 土・日10:30?17:00（LO）
定休日／火・第2、4水
価格例／カオヤムプレート（スープ付き）1,870円
アクセス／鎌倉駅より徒歩18分、またはバスで名越下車徒歩5分
バサのムニエル1,700円
地球の隅々の料理を世界各国の“舌”に寄せて
日本なじみの国はもとより、ジンバブエ、イエメン、セルビア、イランまで、地球の隅々の料理を日替わりで出すWanderKitchen 。「たんに飽きっぽいんです」と困ったようにはにかむシェフの人並みならない人生遍歴も覗く。ビーガンやグルテンフリーなど、世界中からくるお客ごとの事情や体調に合わせ、また味付けもその国や地域の舌に合うよう、つど微妙に寄せているとか。ご近所さんや、昼夜とほぼ毎日くる常連客も。
スポットデータ｜WanderKitchen（ワンダーキッチン）鎌倉／多国籍料理
TEL.0467-61-4751
住所／神奈川県鎌倉市御成町10-15
営業時間／12:00?20:00（19:30LO）
定休日／不定
価格例／バサのムニエル1,700円
アクセス／鎌倉駅より徒歩4分
Buttermilk Pancake自家製リコッタ・レモン1,680円
シンプルな味わいと
季節の移ろいをテラスで
鎌倉駅そばと思えないほど心落ち着くガーデンが広がるオールデイダイニング・GARDENHOUSEKAMAKURA 。初夏にいただきたいのは、かむほどうまみを感じる生地にレモンの酸味が効いたリコッタパンケーキ。『“Season-inspired（旬）” と“Fine-crafts（手作り）”、“Eat Local（地域食材の活用）”へのこだわり』がコンセプトのメニューは、パスタやピザなど多彩で、シーンに合わせて利用できるのも嬉しい。
スポットデータ｜GARDEN HOUSE KAMAKURA（ガーデン ハウス カマクラ）鎌倉／ガーデンカフェ
TEL.050-3184-0360
住所／神奈川県鎌倉市御成町15-46
営業時間／9:00?21:00（20:00LO）
定休日／不定
価格例／Buttermilk Pancake自家製リコッタ・レモン1,680円
アクセス／鎌倉駅より徒歩5分
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