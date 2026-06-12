2026年最新！アフタヌーンティーで有名な大阪のホテル5選。憧れホテルで優雅なひとときを
◆2026年最新！アフタヌーンティーで有名な大阪のホテル5選。憧れホテルで優雅なひとときを
光降り注ぐ開放的な空間や、高層階から見える景色、英国調のシックな雰囲気に、カラフルでフォトジェニックなインテリアなど、ラグジュアリーホテルのラウンジはどこも個性的でエレガント。
そんな格式高いホテルラウンジで過ごす午後のひとときを楽しめる、大阪のアフタヌーンティーをピックアップ。華やかなコーディネートで気分を上げて、憧れのホテルのちょっとぜいたくなアフタヌーンティーを楽しんで。
◆ロビーラウンジ／ウェスティンホテル大阪（大阪）
陽射しが降り注ぐ上質なホテルラウンジで嗜む、至高のアフタヌーンタイム
梅田スカイビルと並び複合施設「新梅田シティ」にあるウェスティンホテル大阪内の「ロビーラウンジ」。3階分の吹き抜けがある店内は窓からの陽射しがたっぷり降り注ぎ、開放感ある空間でいただくアフタヌーンティーは格別なもの。
特に、高級紅茶ブランドの「JING TEA」や「Mariage Freres」「Ronnefeldt」「ART OF TEA」と4ブランドの紅茶が楽しめるのは魅力。3層になったティースタンドは1人1台用意され、スイーツ好きにはたまらないメニューが華やかに並ぶので、水面を優雅に泳ぐ鯉を眺めながら、ゆったりとした心癒されるティータイムを過ごして。
【Melon&Green】初夏の爽やかグリーンが映えるティータイム
店舗名：ロビーラウンジ／ウェスティンホテル大阪
住所：大阪府大阪市北区大淀中1-1-20 ウェスティンホテル大阪1F
提供期間：2026/5/7（木）〜2026/6/30（火）
料金：7,400円（税サ込）
◆ザ・ロビーラウンジ／ザ・リッツ・カールトン大阪（梅田）
エレガントな5つ星ホテルのラウンジで浸る、粋を凝らした午後の美食
大阪の中心・梅田にありながらも都会の喧騒を忘れさせるラグジュアリーホテル、ザ・リッツ・カールトン大阪。その1階に位置し、ヨーロッパ調の重厚なインテリアがしっとりとした大人の雰囲気を醸し出す「ザ・ロビーラウンジ」では、本格的な英国流のアフタヌーンティーを堪能できる。
リッツのルーツである英国流の本格的なアフタヌーンティープランには、チョコレートスイーツや食事系のタルト、季節のケーキなど多彩なメニューがスタンバイ。生演奏に耳を傾けながら、日常を忘れる優雅な時間に浸って。
【カラーパレット 夏のピクニック】優雅な邸宅空間で過ごす
店舗名：ザ・ロビーラウンジ／ザ・リッツ・カールトン大阪
住所：大阪府大阪市北区梅田2-5-25 ザ・リッツ・カールトン大阪1F
提供期間：2026/6/18（木）〜2026/8/18（火）
料金：7,800円（税サ込）
◆ラウンジ 3-60（スリーシクスティ）／インターコンチネンタルホテル大阪（梅田）
高層階ラウンジの大きな窓から望む、大阪市街が広がる景色に大人心ときめく時間
商業複合施設「グランフロント大阪」に位置するインターコンチネンタルホテル大阪の20階。大きな窓から降り注ぐ光と、磨き上げられた白い大理石、コンテンポラリーなアートがちりばめられたロビー空間で別世界を満喫できる。
まるでジュエリーボックスのように詰められたアフタヌーンティーセットは、季節のスイーツはもちろん、セイボリーもエレガントな味わいが感じられ、自分へのご褒美、記念日のおもてなしなど大切なシーンで心ときめく瞬間が訪れる。シンガポールのラグジュアリーティーブランドTWG Tea社のティーやオリジナルブレンドコーヒーとともに、心温まる至福のひとときを。
瑞々しい夏果実のTROPICOアフタヌーンティー
店舗名：ラウンジ 3-60／インターコンチネンタルホテル大阪
住所：大阪府大阪市北区大深町3-60 インターコンチネンタルホテル大阪 20F
提供期間：2026/6/15（月）〜2026/9/30（水）
料金：6,900円（税サ込）
◆LIVING ROOM（リビングルーム）／W大阪（心斎橋）
心躍るカラフルなインテリアで囲まれた開放的な空間で、季節の旬を味わう
大阪のメインストリート・御堂筋で、スタイリッシュな黒い姿が異彩を放つ「W大阪」。その3階・ホテルロビーフロアにあるバー＆ラウンジ「LIVING ROOM」は、カラフルなインテリアが映えるフォトジェニックな空間。
見た目にも華やかなアフタヌーンティーは、ホテルの外観を約300分の1スケール（約40cm）で再現した特注スタンドで登場。スイーツ、スコーン、セイボリーと豊富なメニューでお腹も心も満たされること間違いなし。テーブル席やカウンター席、オープンエアのテラス席など、豊富な席種がそろっているから、気分に応じて使い分けてみて。
W大阪×N21「N21アフタヌーンティー」
店舗名：LIVING ROOM（リビングルーム）／W大阪
住所：大阪府大阪市中央区南船場4-1-3 W大阪 3F
提供期間：2026/5/1（金）〜2026/7/31（金）
料金：7,500円（税サ込）
◆メインラウンジ／リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション（中之島）
四季折々の庭園に魅せられる優雅な空間、憧れホテルで楽しむ大人のひととき
「大阪の迎賓館」と称され、その格式高いホスピタリティで多くのゲストを迎えてきた90年の歴史を誇る関西屈指の名門ホテル、リーガロイヤルホテル。そのロビー奥に広がる吹き抜けにある「メインラウンジ」は、高い天井にシャンデリアが輝き、足もとからは水の回廊のせせらぎが聞こえてくる。
3段のアフタヌーンティーは、季節のフルーツをたっぷり使ったケーキやマカロン、タルトなどがきれいに盛り付けられたスタンドが登場。優雅な空間で、ゆったりとした時間を満喫して。
【バラのアフタヌーンティー】
店舗名：メインラウンジ／リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション
住所：大阪府大阪市北区中之島5-3-68 リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション 1F
提供期間：2026/5/7（木）〜2026/6/30（火）
料金：7,200円（税サ込）
光降り注ぐ開放的な空間や、高層階から見える景色、英国調のシックな雰囲気に、カラフルでフォトジェニックなインテリアなど、ラグジュアリーホテルのラウンジはどこも個性的でエレガント。
そんな格式高いホテルラウンジで過ごす午後のひとときを楽しめる、大阪のアフタヌーンティーをピックアップ。華やかなコーディネートで気分を上げて、憧れのホテルのちょっとぜいたくなアフタヌーンティーを楽しんで。
陽射しが降り注ぐ上質なホテルラウンジで嗜む、至高のアフタヌーンタイム
梅田スカイビルと並び複合施設「新梅田シティ」にあるウェスティンホテル大阪内の「ロビーラウンジ」。3階分の吹き抜けがある店内は窓からの陽射しがたっぷり降り注ぎ、開放感ある空間でいただくアフタヌーンティーは格別なもの。
特に、高級紅茶ブランドの「JING TEA」や「Mariage Freres」「Ronnefeldt」「ART OF TEA」と4ブランドの紅茶が楽しめるのは魅力。3層になったティースタンドは1人1台用意され、スイーツ好きにはたまらないメニューが華やかに並ぶので、水面を優雅に泳ぐ鯉を眺めながら、ゆったりとした心癒されるティータイムを過ごして。
【Melon&Green】初夏の爽やかグリーンが映えるティータイム
店舗名：ロビーラウンジ／ウェスティンホテル大阪
住所：大阪府大阪市北区大淀中1-1-20 ウェスティンホテル大阪1F
提供期間：2026/5/7（木）〜2026/6/30（火）
料金：7,400円（税サ込）
◆ザ・ロビーラウンジ／ザ・リッツ・カールトン大阪（梅田）
エレガントな5つ星ホテルのラウンジで浸る、粋を凝らした午後の美食
大阪の中心・梅田にありながらも都会の喧騒を忘れさせるラグジュアリーホテル、ザ・リッツ・カールトン大阪。その1階に位置し、ヨーロッパ調の重厚なインテリアがしっとりとした大人の雰囲気を醸し出す「ザ・ロビーラウンジ」では、本格的な英国流のアフタヌーンティーを堪能できる。
リッツのルーツである英国流の本格的なアフタヌーンティープランには、チョコレートスイーツや食事系のタルト、季節のケーキなど多彩なメニューがスタンバイ。生演奏に耳を傾けながら、日常を忘れる優雅な時間に浸って。
【カラーパレット 夏のピクニック】優雅な邸宅空間で過ごす
店舗名：ザ・ロビーラウンジ／ザ・リッツ・カールトン大阪
住所：大阪府大阪市北区梅田2-5-25 ザ・リッツ・カールトン大阪1F
提供期間：2026/6/18（木）〜2026/8/18（火）
料金：7,800円（税サ込）
◆ラウンジ 3-60（スリーシクスティ）／インターコンチネンタルホテル大阪（梅田）
高層階ラウンジの大きな窓から望む、大阪市街が広がる景色に大人心ときめく時間
商業複合施設「グランフロント大阪」に位置するインターコンチネンタルホテル大阪の20階。大きな窓から降り注ぐ光と、磨き上げられた白い大理石、コンテンポラリーなアートがちりばめられたロビー空間で別世界を満喫できる。
まるでジュエリーボックスのように詰められたアフタヌーンティーセットは、季節のスイーツはもちろん、セイボリーもエレガントな味わいが感じられ、自分へのご褒美、記念日のおもてなしなど大切なシーンで心ときめく瞬間が訪れる。シンガポールのラグジュアリーティーブランドTWG Tea社のティーやオリジナルブレンドコーヒーとともに、心温まる至福のひとときを。
瑞々しい夏果実のTROPICOアフタヌーンティー
店舗名：ラウンジ 3-60／インターコンチネンタルホテル大阪
住所：大阪府大阪市北区大深町3-60 インターコンチネンタルホテル大阪 20F
提供期間：2026/6/15（月）〜2026/9/30（水）
料金：6,900円（税サ込）
◆LIVING ROOM（リビングルーム）／W大阪（心斎橋）
心躍るカラフルなインテリアで囲まれた開放的な空間で、季節の旬を味わう
大阪のメインストリート・御堂筋で、スタイリッシュな黒い姿が異彩を放つ「W大阪」。その3階・ホテルロビーフロアにあるバー＆ラウンジ「LIVING ROOM」は、カラフルなインテリアが映えるフォトジェニックな空間。
見た目にも華やかなアフタヌーンティーは、ホテルの外観を約300分の1スケール（約40cm）で再現した特注スタンドで登場。スイーツ、スコーン、セイボリーと豊富なメニューでお腹も心も満たされること間違いなし。テーブル席やカウンター席、オープンエアのテラス席など、豊富な席種がそろっているから、気分に応じて使い分けてみて。
W大阪×N21「N21アフタヌーンティー」
店舗名：LIVING ROOM（リビングルーム）／W大阪
住所：大阪府大阪市中央区南船場4-1-3 W大阪 3F
提供期間：2026/5/1（金）〜2026/7/31（金）
料金：7,500円（税サ込）
◆メインラウンジ／リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション（中之島）
四季折々の庭園に魅せられる優雅な空間、憧れホテルで楽しむ大人のひととき
「大阪の迎賓館」と称され、その格式高いホスピタリティで多くのゲストを迎えてきた90年の歴史を誇る関西屈指の名門ホテル、リーガロイヤルホテル。そのロビー奥に広がる吹き抜けにある「メインラウンジ」は、高い天井にシャンデリアが輝き、足もとからは水の回廊のせせらぎが聞こえてくる。
3段のアフタヌーンティーは、季節のフルーツをたっぷり使ったケーキやマカロン、タルトなどがきれいに盛り付けられたスタンドが登場。優雅な空間で、ゆったりとした時間を満喫して。
【バラのアフタヌーンティー】
店舗名：メインラウンジ／リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション
住所：大阪府大阪市北区中之島5-3-68 リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション 1F
提供期間：2026/5/7（木）〜2026/6/30（火）
料金：7,200円（税サ込）