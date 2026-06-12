コンラッド東京のピーチアフタヌーンティー。可憐なスイーツからセイボリーまで、全メニューが桃尽くし！
◆コンラッド東京のピーチアフタヌーンティー。可憐なスイーツからセイボリーまで、全メニューが桃尽くし！
コンラッド東京のバー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」にて、桃のみずみずしい食感と優しい甘みを堪能できる「ピーチフル・アフタヌーンティー」を開催。
すべてのアイテムに桃を使用したスイーツとセイボリーが用意され、桃の魅力とおいしさを贅沢に楽しめるラインナップ。フレッシュの国産桃が味わえるプランや、ナイトティーもチェックしてみて。
期間は、2026年8月1日（土）から9月30日（水）まで。
この記事の要約レポート
・コンラッド東京のバー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」で、「ピーチフル・アフタヌーンティー」を開催
・期間は、2026年8月1日（土）から9月30日（水）まで
・ウエルカムドリンクからスイーツ、セイボリーまで、すべてのメニューに桃を使用
・桃ゼリーやムース、グラスデザートなどのスイーツは、上品で可憐な装い
・桃とホタテのタルトや「桃とパストラミビーフのサンド」など、意外な組み合わせが楽しめるセイボリー
・エレガントなティースタンドで供される、限定メニュー付きのデラックスプランやナイトティーも
爽やかなウエルカムドリンクと可憐な桃スイーツ
アフタヌーンティーのスタートは、フレッシュの桃とウーロン茶をブレンドし、ミントを添えて提供されるウエルカムドリンク「フレッシュピーチウーロン茶」。とろみのある桃の甘さに、爽やかなウーロン茶の香りが合わさった透明感あふれる1杯。
スタイリッシュなガラスプレートに並ぶスイーツは、大きくカットした桃の果肉を閉じ込めたピーチゼリーにフレッシュの桃をあしらい、桃の果汁を加えたミルクゼリーを重ねた「桃ゼリー」や、軽やかさとまろやかさが溶け合った優しい甘みが口の中に広がる「桃とココナッツのムース」などがラインナップ。美しく可憐な佇まいのスイーツたちが、心癒されるひとときを演出してくれる。
ひとさじごとの変化や華やかな装いにときめくスイーツ
すっきりと優しい味わいのピーチウーロン茶のゼリーに桃の果肉を入れ、トップにいちごのクランチチョコレートとラズベリーをあしらった「ピーチウーロン茶と桃のパンナコッタのヴェリーヌ」は、下層の桃のパンナコッタとともに、ひとさじごとの味の変化が楽しめる。
さらに、ペルー産ダークチョコレートのガナッシュにグレープフルーツクリームとホワイトチョコレートを重ね、桃のホイップクリームと繊細なチョコレート細工をあしらった「チョコレートとグレープフルーツのタルト 桃のクリーム」や、きめ細かな桃のムースにいちごのゼリーを忍ばせ、ホイップクリームと桃のコンポートを飾った「桃といちごのムース」など、心ときめく華やかな装いのスイーツが並ぶ。
桃の新たな一面に出会える多彩なセイボリー
セイボリーにも注目。タルトにフェンネルのピューレと、帆立、桃、ミョウガ、セロリを合わせたタルタルを重ね、ほんのり桃が香る透明のゼリーを被せた「帆立と桃のタルト ミョウガのアクセント」など、意外性のある食材の組み合わせが楽しめる。
濃厚なフレッシュチーズ、桃と生ハムをアクセントにしたトマトコンソメゼリー、桃とトマトのピューレを重ねた「桃のガスパチョ風 生ハムとフレッシュチーズ」や、桃のジャムとスライスを使用し、パストラミビーフと合わせた「桃とパストラミビーフのサンド」など、素材の魅力を引き立てた多彩なメニューが盛りだくさん。
エレガントなスタンドでいただく豪華なデラックスプラン
エレガントなティースタンドで供される「デラックスアフタヌーンティー」は1名12,500円。約20種類のドリンクセレクションから好きなものを好きなだけ楽しめるほか、コンラッド・ベア、乾杯のグラスシャンパーニュ、そしてデラックスアフタヌーンティー限定メニュー付き。
限定メニューとして、桃、フォアグラ、チキンのマリアージュを楽しむセイボリー「フォアグラとチキンのテリーヌ 桃のボンボン」と、フレッシュの国産桃のプレートが提供される特別なプランで、より贅沢な時間を過ごして。
夜のゆったりとした時間に楽しむナイトティー
18時30分からは、夜の落ち着いた空間でゆったりと堪能できる「ピーチフル・ナイトティー」を用意。スパークリングワインやビール、赤・白ワイン、コーヒー、紅茶などのフリーフロードリンクとともに、桃の魅力が詰まったスイーツとセイボリーを4種ずつ楽しめる。種類豊富なフリーフローとともに、贅沢な夜のティータイムを満喫して。
ピーチフル・ナイトティー
期間：2026/8/1（土）〜9/30（水）
時間：18:30〜21:30（最終入店 19:30）※2時間制
場所：28F バー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」
料金：
スパークリングワインフリーフロー付き 1名 11,000円
シャンパーニュフリーフロー付き 1名 15,000円
※両プランにコンラッド・ベアが付きます
内容：
■スイーツ（全4種）
・桃ゼリー
・桃とココナッツのムース
・ピーチウーロン茶と桃のパンナコッタのヴェリーヌ
・桃といちごのムース
■セイボリー（全4種）
・帆立と桃のタルト ミョウガのアクセント
・桃のガスパチョ風 生ハムとフレッシュチーズ
・桃とパストラミビーフのサンド
・フォアグラとチキンのテリーヌ 桃のボンボン
■フリーフロードリンク
・ビール
・スパークリングワイン
・赤・白ワイン
・コーヒー・紅茶各種
・ソフトドリンク
※事前予約制。当日午前9:00までに要予約
◆アフタヌーンティーの会場は？
東京ベイエリアを望む絶景ラウンジで魅惑のくつろぎタイム
汐留駅直結のホテル「コンラッド東京」28階のバー＆ラウンジ。和モダンを取り入れたスタイリッシュな空間で、浜離宮恩賜庭園の緑を眼下に、お台場や東京湾へと続くレインボーブリッジまでをも一望。ティータイムは季節のスイーツをおともに、バータイムはシャンパンを片手に、時間とともに移りゆく美景を楽しんで。
コンラッド東京のバー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」にて、桃のみずみずしい食感と優しい甘みを堪能できる「ピーチフル・アフタヌーンティー」を開催。
すべてのアイテムに桃を使用したスイーツとセイボリーが用意され、桃の魅力とおいしさを贅沢に楽しめるラインナップ。フレッシュの国産桃が味わえるプランや、ナイトティーもチェックしてみて。
この記事の要約レポート
・コンラッド東京のバー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」で、「ピーチフル・アフタヌーンティー」を開催
・期間は、2026年8月1日（土）から9月30日（水）まで
・ウエルカムドリンクからスイーツ、セイボリーまで、すべてのメニューに桃を使用
・桃ゼリーやムース、グラスデザートなどのスイーツは、上品で可憐な装い
・桃とホタテのタルトや「桃とパストラミビーフのサンド」など、意外な組み合わせが楽しめるセイボリー
・エレガントなティースタンドで供される、限定メニュー付きのデラックスプランやナイトティーも
爽やかなウエルカムドリンクと可憐な桃スイーツ
アフタヌーンティーのスタートは、フレッシュの桃とウーロン茶をブレンドし、ミントを添えて提供されるウエルカムドリンク「フレッシュピーチウーロン茶」。とろみのある桃の甘さに、爽やかなウーロン茶の香りが合わさった透明感あふれる1杯。
スタイリッシュなガラスプレートに並ぶスイーツは、大きくカットした桃の果肉を閉じ込めたピーチゼリーにフレッシュの桃をあしらい、桃の果汁を加えたミルクゼリーを重ねた「桃ゼリー」や、軽やかさとまろやかさが溶け合った優しい甘みが口の中に広がる「桃とココナッツのムース」などがラインナップ。美しく可憐な佇まいのスイーツたちが、心癒されるひとときを演出してくれる。
ひとさじごとの変化や華やかな装いにときめくスイーツ
すっきりと優しい味わいのピーチウーロン茶のゼリーに桃の果肉を入れ、トップにいちごのクランチチョコレートとラズベリーをあしらった「ピーチウーロン茶と桃のパンナコッタのヴェリーヌ」は、下層の桃のパンナコッタとともに、ひとさじごとの味の変化が楽しめる。
さらに、ペルー産ダークチョコレートのガナッシュにグレープフルーツクリームとホワイトチョコレートを重ね、桃のホイップクリームと繊細なチョコレート細工をあしらった「チョコレートとグレープフルーツのタルト 桃のクリーム」や、きめ細かな桃のムースにいちごのゼリーを忍ばせ、ホイップクリームと桃のコンポートを飾った「桃といちごのムース」など、心ときめく華やかな装いのスイーツが並ぶ。
桃の新たな一面に出会える多彩なセイボリー
セイボリーにも注目。タルトにフェンネルのピューレと、帆立、桃、ミョウガ、セロリを合わせたタルタルを重ね、ほんのり桃が香る透明のゼリーを被せた「帆立と桃のタルト ミョウガのアクセント」など、意外性のある食材の組み合わせが楽しめる。
濃厚なフレッシュチーズ、桃と生ハムをアクセントにしたトマトコンソメゼリー、桃とトマトのピューレを重ねた「桃のガスパチョ風 生ハムとフレッシュチーズ」や、桃のジャムとスライスを使用し、パストラミビーフと合わせた「桃とパストラミビーフのサンド」など、素材の魅力を引き立てた多彩なメニューが盛りだくさん。
エレガントなスタンドでいただく豪華なデラックスプラン
エレガントなティースタンドで供される「デラックスアフタヌーンティー」は1名12,500円。約20種類のドリンクセレクションから好きなものを好きなだけ楽しめるほか、コンラッド・ベア、乾杯のグラスシャンパーニュ、そしてデラックスアフタヌーンティー限定メニュー付き。
限定メニューとして、桃、フォアグラ、チキンのマリアージュを楽しむセイボリー「フォアグラとチキンのテリーヌ 桃のボンボン」と、フレッシュの国産桃のプレートが提供される特別なプランで、より贅沢な時間を過ごして。
夜のゆったりとした時間に楽しむナイトティー
18時30分からは、夜の落ち着いた空間でゆったりと堪能できる「ピーチフル・ナイトティー」を用意。スパークリングワインやビール、赤・白ワイン、コーヒー、紅茶などのフリーフロードリンクとともに、桃の魅力が詰まったスイーツとセイボリーを4種ずつ楽しめる。種類豊富なフリーフローとともに、贅沢な夜のティータイムを満喫して。
ピーチフル・ナイトティー
期間：2026/8/1（土）〜9/30（水）
時間：18:30〜21:30（最終入店 19:30）※2時間制
場所：28F バー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」
料金：
スパークリングワインフリーフロー付き 1名 11,000円
シャンパーニュフリーフロー付き 1名 15,000円
※両プランにコンラッド・ベアが付きます
内容：
■スイーツ（全4種）
・桃ゼリー
・桃とココナッツのムース
・ピーチウーロン茶と桃のパンナコッタのヴェリーヌ
・桃といちごのムース
■セイボリー（全4種）
・帆立と桃のタルト ミョウガのアクセント
・桃のガスパチョ風 生ハムとフレッシュチーズ
・桃とパストラミビーフのサンド
・フォアグラとチキンのテリーヌ 桃のボンボン
■フリーフロードリンク
・ビール
・スパークリングワイン
・赤・白ワイン
・コーヒー・紅茶各種
・ソフトドリンク
※事前予約制。当日午前9:00までに要予約
◆アフタヌーンティーの会場は？
東京ベイエリアを望む絶景ラウンジで魅惑のくつろぎタイム
汐留駅直結のホテル「コンラッド東京」28階のバー＆ラウンジ。和モダンを取り入れたスタイリッシュな空間で、浜離宮恩賜庭園の緑を眼下に、お台場や東京湾へと続くレインボーブリッジまでをも一望。ティータイムは季節のスイーツをおともに、バータイムはシャンパンを片手に、時間とともに移りゆく美景を楽しんで。