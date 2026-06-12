横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ、桃とマンゴーの夏アフタヌーンティーを体験レポート！
◆横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ、桃とマンゴーの夏アフタヌーンティーを体験レポート！
横浜駅西口徒歩1分の「横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ」の2階、ラウンジ「シーウインド」で2026年6月1日（月）から7月31日（金）まで開催中の「アフタヌーンティーセット〜ピーチ＆マンゴー〜」。
ネイビーブルーを基調にした落ち着いたラウンジで、20種のドリンクとともに楽しむ夏のスイーツ。ホテルならではの優雅な時間が流れる中で、きらめくスイーツとホテルメイドのこだわりセイボリーを編集部が体験してきました。
この記事の要約レポート
・横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズで夏限定の「アフタヌーンティーセット〜ピーチ＆マンゴー〜」を開催中
・桃とマンゴーを使ったスイーツ5種が華やかに並ぶ3段スタンド
・国産マンゴーの果肉たっぷり「マンゴープリン」が特に印象的
・焼きたてスコーンやキッシュなどホテルメイドのセイボリーも充実
・ロンネフェルトの紅茶やシュガーレース(R)の演出で優雅なティータイムが楽しめる
夏の人気フルーツ、ピーチとマンゴーが主役のスイーツ全5種
今回のテーマは、この季節の人気フルーツである「ピーチ＆マンゴー」。フランスと日本の名店で培った確かな技術と経験が織りなす、ペストリーシェフ佐藤 浩一氏によるスイーツは、どれもサイズ感がしっかりしているのに、最後まで飽きずに楽しめるバランスが抜群でした。王道の3段スタンドに盛り付けられたアフタヌーンティーは、1人1台で提供されるのもうれしいです。
特に印象に残ったのは、スタッフの方おすすめの「マンゴープリン」。国産マンゴーの果肉がごろごろ入っていて、ひと口目から濃厚な甘さが広がり、プリン自体はなめらかで軽やか。そして、果肉の食感がしっかり残っていて、マンゴーそのものの魅力を味わえる1品でした。
「桃のショートケーキ」は、ふわふわのスポンジに甘さ控えめのクリームが重なり、上に乗った桃がみずみずしかったです。ケーキが少し大きめのサイズでも、軽やかな後味でぺろりと食べ進めてしまうような仕上がりでした。
そして夏らしさを感じた「ライムジュレ」。ジュレに散らされたライムピールの香りがとても爽やか。ジュレの中にはオレンジやラズベリーが潜んでいて、すっきりとした味わいが広がります。暑い夏にぴったりのスイーツでした。
満足感たっぷりの焼きたてスコーン&ホテルメイドのセイボリー
スタンドの2段目には2種類のスコーン、3段目にはセイボリーが盛り付けられていました。
セイボリーでは「ポテトとオニオンのキッシュ」が特にお気に入り。こちらは、温かい状態で提供されるので、外側の生地はサクッと、中はふんわり。バジルソースに深みがあり、ホテルメイドらしい丁寧な味わいが感じられました。
スコーンはプレーンとカレンズ（干しぶどう）の2種。
四角い形のスコーンなので、外側のカリッとした食感が心地よく、中はほくほく。クロテッドクリームやいちごジャム、メープルシロップを合わせると、香りや甘さの変化が楽しめます。こちらも焼きたての状態で提供されるので、温かいうちに食べるのがおすすめです。
紅茶の香りに包まれる、優雅なティータイムを
ドリンクは、1823年にドイツで創設された歴史あるロンネフェルトティーを中心に約20種がフリーフロー。
まず最初にいただいたアイスハーブティー「バイタルグレープフルーツ」は、グレープフルーツの酸味が爽やかで、夏のスタートにぴったりの1杯でした。紅茶はポット提供で、2杯目には「アッサムバリ アイリッシュブレックファースト」をチョイスしました。カップに注ぐと、茶葉の香りがふわっと広がり、スイーツとの相性も抜群でした。
さらにホットティーには、シュガークラフトアーティスト 元宝塚歌劇団 みずき愛氏がプロデュースした、唯一無二のかわいさの「シュガーレース(R)」が添えられていて、自分でカップに浮かべる楽しさも。レースがゆっくりと溶けていく様子を眺めていると、心までやわらかくほどけていくような気持ちになりました。
夏のご褒美にぴったり！ ここでしか出会えないアフタヌーンティー
国産マンゴーや桃を贅沢に使ったスイーツや、焼きたてで提供されるスコーンやセイボリー、そしてシュガーレース(R)の演出など、ここならではの魅力が随所に散りばめられていました。一つひとつのメニューに丁寧さが感じられて、ホテルラウンジで過ごす特別な時間をより豊かにしてくれるようなアフタヌーンティーです。
桃やマンゴーが好きな人はもちろん、ホテルでゆったり過ごしたい日や、自分を少し甘やかしたい日にもぴったり。横浜駅直結でアクセスもよく、落ち着いた空間で季節のスイーツを楽しみたい人におすすめです。夏の甘い香りを感じながら、心まで満たされるようなティータイムを過ごしてみてください。
◆同ホテル最上階のスカイラウンジでも「アフタヌーンティーセット〜ピーチ＆マンゴー〜」を開催中！
ジューシーなローストビーフも楽しめるアフタヌーンティー
ホテル最上階に位置するスカイラウンジ「ベイ・ビュー」でも、2026年6月1日（月）から7月31日（金）の期間で「アフタヌーンティーセット〜ピーチ＆マンゴー〜」を開催中。
こちらでは、旬の桃とマンゴーを使用したスイーツに加えしっとりとジューシーなローストビーフや、爽やかな「桃のヴィシソワーズスープ」など、フレンチシェフが手がけたメニューが堪能できます。
そしてプランには、20種のティーメニューのほか、スパークリングワインのフリーフローも付いているので、他では味わえない贅沢なアフタヌーンティーを楽しめます。
アフタヌーンティーセット〜ピーチ＆マンゴー〜 概要
【場所】横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ スカイラウンジ「ベイ・ビュー」（28F）
【期間】2026/6/1（月）〜7/31（金）
【時間】11:30〜/12:00〜/14:00〜/14:30〜 ※2時間制
【メニュー】
＜上段＞
・桃のショートケーキ
・桃のタルト
・マンゴープリン
・ライムジュレ
・・レモンとラズベリーのマカロン
＜中段＞
・桃のヴィシソワーズスープ
・蒸し鶏とマンゴーのタルト ライムドレッシング
・フィッシュフライのミニバーガー オリジナルタルタルソース
・サーモンマリネとフロマージュブランのタルタル ディル風味
＜下段＞
・プレーンスコーン、カレンズスコーン
ストロベリージャム、クロテッドクリーム、メープルシロップ
＜特典＞
・ローストビーフ(お1人様1皿)
＜お飲み物＞
・ティーブッフェ 約20種 （アムシュティー）
・コーヒー・アイスコーヒー
・スパークリングワイン・ノンアルコールスパークリングワイン フリーフロー
・スペシャルカクテル1杯 ピーチベリーニorマンゴーベリーニ
【料金】平日：7,000円、土日祝：8,000円（ピーチジュビレ付き） ※税・サービス料込
※仕入れの状況により、一部料理内容の変更、または盛り付けなどが変わる場合がございます
◆アフタヌーンティーの会場は？
リッチな気分を味わう横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズのホテルラウンジ
横浜駅西口から徒歩1分の横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズに入るラウンジ「シーウインド」は、数カ月に一度テーマが変わる華やかな曜日限定スイーツビュッフェや人気のアフタヌーンティーを楽しめる。スイーツビュッフェでは、ソフトドリンクだけでなく赤白ワインやスパークリングワインも飲み放題なのもうれしいポイント。気心知れた友人や恋人とのデートで贅沢な時間を満喫してみて。
横浜駅西口徒歩1分の「横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ」の2階、ラウンジ「シーウインド」で2026年6月1日（月）から7月31日（金）まで開催中の「アフタヌーンティーセット〜ピーチ＆マンゴー〜」。
ネイビーブルーを基調にした落ち着いたラウンジで、20種のドリンクとともに楽しむ夏のスイーツ。ホテルならではの優雅な時間が流れる中で、きらめくスイーツとホテルメイドのこだわりセイボリーを編集部が体験してきました。
・横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズで夏限定の「アフタヌーンティーセット〜ピーチ＆マンゴー〜」を開催中
・桃とマンゴーを使ったスイーツ5種が華やかに並ぶ3段スタンド
・国産マンゴーの果肉たっぷり「マンゴープリン」が特に印象的
・焼きたてスコーンやキッシュなどホテルメイドのセイボリーも充実
・ロンネフェルトの紅茶やシュガーレース(R)の演出で優雅なティータイムが楽しめる
夏の人気フルーツ、ピーチとマンゴーが主役のスイーツ全5種
今回のテーマは、この季節の人気フルーツである「ピーチ＆マンゴー」。フランスと日本の名店で培った確かな技術と経験が織りなす、ペストリーシェフ佐藤 浩一氏によるスイーツは、どれもサイズ感がしっかりしているのに、最後まで飽きずに楽しめるバランスが抜群でした。王道の3段スタンドに盛り付けられたアフタヌーンティーは、1人1台で提供されるのもうれしいです。
特に印象に残ったのは、スタッフの方おすすめの「マンゴープリン」。国産マンゴーの果肉がごろごろ入っていて、ひと口目から濃厚な甘さが広がり、プリン自体はなめらかで軽やか。そして、果肉の食感がしっかり残っていて、マンゴーそのものの魅力を味わえる1品でした。
「桃のショートケーキ」は、ふわふわのスポンジに甘さ控えめのクリームが重なり、上に乗った桃がみずみずしかったです。ケーキが少し大きめのサイズでも、軽やかな後味でぺろりと食べ進めてしまうような仕上がりでした。
そして夏らしさを感じた「ライムジュレ」。ジュレに散らされたライムピールの香りがとても爽やか。ジュレの中にはオレンジやラズベリーが潜んでいて、すっきりとした味わいが広がります。暑い夏にぴったりのスイーツでした。
満足感たっぷりの焼きたてスコーン&ホテルメイドのセイボリー
スタンドの2段目には2種類のスコーン、3段目にはセイボリーが盛り付けられていました。
セイボリーでは「ポテトとオニオンのキッシュ」が特にお気に入り。こちらは、温かい状態で提供されるので、外側の生地はサクッと、中はふんわり。バジルソースに深みがあり、ホテルメイドらしい丁寧な味わいが感じられました。
スコーンはプレーンとカレンズ（干しぶどう）の2種。
四角い形のスコーンなので、外側のカリッとした食感が心地よく、中はほくほく。クロテッドクリームやいちごジャム、メープルシロップを合わせると、香りや甘さの変化が楽しめます。こちらも焼きたての状態で提供されるので、温かいうちに食べるのがおすすめです。
紅茶の香りに包まれる、優雅なティータイムを
ドリンクは、1823年にドイツで創設された歴史あるロンネフェルトティーを中心に約20種がフリーフロー。
まず最初にいただいたアイスハーブティー「バイタルグレープフルーツ」は、グレープフルーツの酸味が爽やかで、夏のスタートにぴったりの1杯でした。紅茶はポット提供で、2杯目には「アッサムバリ アイリッシュブレックファースト」をチョイスしました。カップに注ぐと、茶葉の香りがふわっと広がり、スイーツとの相性も抜群でした。
さらにホットティーには、シュガークラフトアーティスト 元宝塚歌劇団 みずき愛氏がプロデュースした、唯一無二のかわいさの「シュガーレース(R)」が添えられていて、自分でカップに浮かべる楽しさも。レースがゆっくりと溶けていく様子を眺めていると、心までやわらかくほどけていくような気持ちになりました。
夏のご褒美にぴったり！ ここでしか出会えないアフタヌーンティー
国産マンゴーや桃を贅沢に使ったスイーツや、焼きたてで提供されるスコーンやセイボリー、そしてシュガーレース(R)の演出など、ここならではの魅力が随所に散りばめられていました。一つひとつのメニューに丁寧さが感じられて、ホテルラウンジで過ごす特別な時間をより豊かにしてくれるようなアフタヌーンティーです。
桃やマンゴーが好きな人はもちろん、ホテルでゆったり過ごしたい日や、自分を少し甘やかしたい日にもぴったり。横浜駅直結でアクセスもよく、落ち着いた空間で季節のスイーツを楽しみたい人におすすめです。夏の甘い香りを感じながら、心まで満たされるようなティータイムを過ごしてみてください。
◆同ホテル最上階のスカイラウンジでも「アフタヌーンティーセット〜ピーチ＆マンゴー〜」を開催中！
ジューシーなローストビーフも楽しめるアフタヌーンティー
ホテル最上階に位置するスカイラウンジ「ベイ・ビュー」でも、2026年6月1日（月）から7月31日（金）の期間で「アフタヌーンティーセット〜ピーチ＆マンゴー〜」を開催中。
こちらでは、旬の桃とマンゴーを使用したスイーツに加えしっとりとジューシーなローストビーフや、爽やかな「桃のヴィシソワーズスープ」など、フレンチシェフが手がけたメニューが堪能できます。
そしてプランには、20種のティーメニューのほか、スパークリングワインのフリーフローも付いているので、他では味わえない贅沢なアフタヌーンティーを楽しめます。
アフタヌーンティーセット〜ピーチ＆マンゴー〜 概要
【場所】横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ スカイラウンジ「ベイ・ビュー」（28F）
【期間】2026/6/1（月）〜7/31（金）
【時間】11:30〜/12:00〜/14:00〜/14:30〜 ※2時間制
【メニュー】
＜上段＞
・桃のショートケーキ
・桃のタルト
・マンゴープリン
・ライムジュレ
・・レモンとラズベリーのマカロン
＜中段＞
・桃のヴィシソワーズスープ
・蒸し鶏とマンゴーのタルト ライムドレッシング
・フィッシュフライのミニバーガー オリジナルタルタルソース
・サーモンマリネとフロマージュブランのタルタル ディル風味
＜下段＞
・プレーンスコーン、カレンズスコーン
ストロベリージャム、クロテッドクリーム、メープルシロップ
＜特典＞
・ローストビーフ(お1人様1皿)
＜お飲み物＞
・ティーブッフェ 約20種 （アムシュティー）
・コーヒー・アイスコーヒー
・スパークリングワイン・ノンアルコールスパークリングワイン フリーフロー
・スペシャルカクテル1杯 ピーチベリーニorマンゴーベリーニ
【料金】平日：7,000円、土日祝：8,000円（ピーチジュビレ付き） ※税・サービス料込
※仕入れの状況により、一部料理内容の変更、または盛り付けなどが変わる場合がございます
◆アフタヌーンティーの会場は？
リッチな気分を味わう横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズのホテルラウンジ
横浜駅西口から徒歩1分の横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズに入るラウンジ「シーウインド」は、数カ月に一度テーマが変わる華やかな曜日限定スイーツビュッフェや人気のアフタヌーンティーを楽しめる。スイーツビュッフェでは、ソフトドリンクだけでなく赤白ワインやスパークリングワインも飲み放題なのもうれしいポイント。気心知れた友人や恋人とのデートで贅沢な時間を満喫してみて。