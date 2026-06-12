全国には数多くの難読地名が存在します。うっかり読み間違えて恥ずかしい思いをした人も多いはず。

本コーナーでは、読み間違いが多い難読地名を名前の由来だけではなく、特産品や地元グルメ情報とともにご紹介します。

文、画像／おと週Web編集部

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

あなたは読めますか？

「不入斗」という漢字を読めますか。漢文の読み方のよう!?

難易度：★★★★★

■難読漢字、地名編の正解はこちら

正解：いりやまず

「不入斗」という珍しい地名は、神奈川県や静岡県などに見られます。ここでは神奈川県横須賀市に位置する地域を紹介します。

地名の由来には複数の説があります。

代表的なのは、「人が入りにくい土地」を意味する言葉に由来するという説です。山の斜面が多く、農地として利用しにくかったことから、自然とそう呼ばれるようになったといわれています。

また、古くは特定の勢力の支配地の境界を示す言葉として使われていた可能性も指摘されており、立ち入りが制限されていた土地を示す言葉だったという説もあります。

いずれにせよ、横須賀市内には起伏の激しい地形が多く、この地形的な特徴が地名の由来に結びついているようです。

周辺には横須賀を代表する施設が多くあります。なかでも、記念艦「三笠」が保存されている三笠公園は全国的に知られています。

横須賀市のご当地グルメといえば「横須賀海軍カレー」で、市内の多くの飲食店で提供されています。ネイビーバーガーも観光客に人気のグルメです。

東京湾と相模湾に面する横須賀では、地元で水揚げされた魚を扱う店が多く、刺身や海鮮丼を目的に訪れる人も多く見られます。

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

【難読漢字】地名当て「不入斗」 起伏の激しい地形です（2枚）