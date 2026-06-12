「控訴を棄却する」

【写真を見る】【解説】三川町90歳女性殺害、裁判所が認定した男のあり得ない犯行内容 「自宅だと思った」などとする男の訴えを仙台高裁は一蹴、控訴を棄却（山形）

山形県三川町でおととし9月、90歳の女性が殺害された事件で、きのう仙台高等裁判所で控訴審の判決公判が開かれました。

おととしの9月に起きた住居侵入や殺人などの罪に問われている、三川町の無職・石川一馬被告（29）に対し、仙台高裁は「判決は事実誤認だ」とする被告側の控訴を棄却し、一審の山形地裁が言い渡した懲役17年の実刑判決を支持しました。

裁判で認定された凄惨な犯行

一審の山形地裁の判決記録で認定された具体的な犯行内容は、非常に凄惨なものです。

まず、どうやって被害者の家に侵入したのか。

石川被告はおととしの9月22日、午前0時16分ごろから51分ごろの間、金品を盗む目的で90歳女性（被害者）の住む家に侵入しました。その際、東側の縁側にある窓の、鍵付近を狙って鉄鋼製品を複数回叩きつけてガラスを割り、土足のまま侵入しているとされました。

認定された、被害者に対する犯行

その後、1階の寝室で被害者と遭遇した被告は、手や足を使って被害者の頭や顔面、胸部などに何度も打撃や圧迫を加えました。

さらに数分間にわたり頸部を圧迫するなどの暴行を加え、脳挫傷や下顎骨骨折、胸骨・多発肋骨骨折などの重傷を負わせ、多発外傷によって被害者を死亡させました。

つまり90歳の女性に対し、執拗に殴る、蹴るなどの暴行を加えたと認定されているのです。

「記憶がない」「自宅だと思った」

山形地裁で開かれた一審の公判で、石川被告は「酒を飲んでいて記憶がない」「意図せず窓に突っ込み、自宅の縁側だと思った」などと主張していましたが、山形地裁はこれらの訴えを客観的証拠から退けました。

窓の割れ方や足跡の痕跡から、被告が意図的に窓を壊し、土足で家に侵入したことは明らかであり、金品を盗む目的であったと認定しています。

「抱きつかれて自己防衛」

また、石川被告は「誰かに抱きつかれたため自己防衛の目的で暴行した」とも主張していましたが、裁判所は、「違法に侵入している以上は正当な防衛と誤信する前提自体が成り立たない」と一蹴しました。

加えて、人体の重要部位に対する執拗な攻撃から明確な殺意を認定したほか、事件前後の知人や警察とのやり取りが正常だったことから、被告には完全な責任能力があったと結論付けています。

こうして、一審では懲役17年の実刑判決が言い渡されたのです。

裁判所は「生命に対する配慮が微塵もない」と指摘

きのうの控訴審判決で、「仙台高裁は、被害者に対し一方的に執拗に相当強度の打撃を与えており、生命に対する配慮が微塵も感じられない」と述べ、一審の判断をそのまま支持しました。

事実誤認だなどと訴えていた被告側の声をまたも一蹴した形です。

弁護側は今後、被告本人と話し合った上で最高裁判所への上告を検討するとしています。