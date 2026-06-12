W大阪「キャンディー・ドリーム」 TWICEアフタヌーンティーを体験レポート！
◆W大阪「キャンディー・ドリーム」 TWICEアフタヌーンティーを体験レポート！
大阪・御堂筋に面する「W大阪」の1階「MIXup（ミックスアップ）」で、2026年6月1日（月）から7月31日（金）まで開催中の「キャンディー・ドリーム」 TWICEアフタヌーンティー。
TWICEのコンセプトである「二度感動を与える」という世界観をもとに、「一度は目で、もう一度は舌で楽しむ」体験型アフタヌーンティーを、オズレポーターズのu_kaさんと編集部が体験してきました。
この記事の要約レポート
・W大阪で、TWICEの世界観を感じるアフタヌーンティーを期間限定で提供
・TWICE仕様のテーブルラッピングとTWICEの音楽が流れる店内
・TWICEの公式ペンライトをイメージしたロリポップ型スイーツに注目
・先着順でもらえるTWICEのコースター
◆思わず写真を撮りたくなるスイーツ全7種
u_kaさんのおすすめスイーツ
テーブルに運ばれてきたアフタヌーンティーボックスは、思わず写真を撮りたくなるほどカラフル。「チェリーマカロン」や「ラズベリーチョコレートタルト」など、ピンクやホワイトを基調としたスイーツ7種が並び、TWICEらしいポップで明るい世界観が表現されていました。
u_kaさんのおすすめは、「フロマージュブランムース アプリコットジュレ」（写真左上）。
チェリーがちょこんとのった愛らしい見た目に、まず心をつかまれます。なめらかなフロマージュブランムースは爽やかな酸味があり、口の中でふんわりとほどけるよう。そこへアプリコットジュレの甘酸っぱさと底に敷かれたサブレのサクサクとした食感が重なり、初夏らしい軽やかな味わいに仕上がっていました。
編集部のおすすめスイーツ
OZmall編集部がおすすめしたいのは、TWICEの公式ペンライト「キャンディボング」をイメージした「アプリコット ストロベリー マシュマロ ロリポップ」（写真左）です。
渦巻き状のフォルムがかわいらしく、手に取るだけで気分が上がります。口に含むとストロベリーとアプリコットの甘い香りが広がり、マシュマロがしゅわっと溶けていく感覚を楽しめます。やさしい甘さの中にほのかな酸味を感じられ、どこか懐かしさを覚える味わいでした。
◆ポップで鮮やかな見た目のセイボリー全4種類
u_kaさんのおすすめセイボリー
セイボリーには「海老とアボカドのサワークリームタルト」や「モルタデッラとチェダーチーズのミルフィーユサンド」など全4種類が揃います。鮮やかな見た目に心が躍りながらも、ひと口ごとに異なる味わいが楽しめて、スイーツとともに、最後まで飽きずにいただける構成になっていました。
u_kaさんお気に入りは、「キャビアとスモークサーモン クリームチーズのファルシー ディルの香り」（写真左）。
軽やかな口当たりのシュー生地の中に、キャビアの塩味、スモークサーモンの香ばしさ、クリームチーズのコクが重なります。ディルの爽やかな香りが全体をまとめていて、後味は驚くほどすっきり。思わずもうひとつ食べたくなるようなバランスのよさがありました。
◆ウエルカムドリンクと充実のカフェフリー
ピンク色の美しいウエルカムドリンク
最初に提供されるウエルカムドリンクは、ピンク色が印象的な1杯。
ローズシロップにレモンジュースとザクロシロップ、ソーダを合わせたドリンクで、やさしい香りと爽やかな甘酸っぱさが広がります。TWICEの世界観にもぴったり寄り添う味わいでした。さらに、先着順でTWICEロゴ入りのコースター（写真下）もいただけます。
カフェフリーではロサンゼルス発のオーガニックティーブランド「Art of Tea」の紅茶をはじめ、アメリカーノやカフェラテなども90分間おかわり自由。完熟桃烏龍茶やライチピーチなど、フルーティーなラインナップも豊富で、料理とのペアリングを楽しみながらゆったり過ごせました。
◆アフタヌーンティーの会場は？
TWICE仕様にラッピングされたテーブル
W大阪1階に位置する「MIXup(ミックスアップ）」は、TWICEとのコラボレーションアフタヌーンティー提供期間中だけ、店内も特別仕様に。
ピンク色にラッピングされたテーブルとTWICEの音楽が流れる空間は、TWICEの世界観を体感させてくれます。
大阪・御堂筋に面する「W大阪」の1階「MIXup（ミックスアップ）」で、2026年6月1日（月）から7月31日（金）まで開催中の「キャンディー・ドリーム」 TWICEアフタヌーンティー。
TWICEのコンセプトである「二度感動を与える」という世界観をもとに、「一度は目で、もう一度は舌で楽しむ」体験型アフタヌーンティーを、オズレポーターズのu_kaさんと編集部が体験してきました。
・W大阪で、TWICEの世界観を感じるアフタヌーンティーを期間限定で提供
・TWICE仕様のテーブルラッピングとTWICEの音楽が流れる店内
・TWICEの公式ペンライトをイメージしたロリポップ型スイーツに注目
・先着順でもらえるTWICEのコースター
◆思わず写真を撮りたくなるスイーツ全7種
u_kaさんのおすすめスイーツ
テーブルに運ばれてきたアフタヌーンティーボックスは、思わず写真を撮りたくなるほどカラフル。「チェリーマカロン」や「ラズベリーチョコレートタルト」など、ピンクやホワイトを基調としたスイーツ7種が並び、TWICEらしいポップで明るい世界観が表現されていました。
u_kaさんのおすすめは、「フロマージュブランムース アプリコットジュレ」（写真左上）。
チェリーがちょこんとのった愛らしい見た目に、まず心をつかまれます。なめらかなフロマージュブランムースは爽やかな酸味があり、口の中でふんわりとほどけるよう。そこへアプリコットジュレの甘酸っぱさと底に敷かれたサブレのサクサクとした食感が重なり、初夏らしい軽やかな味わいに仕上がっていました。
編集部のおすすめスイーツ
OZmall編集部がおすすめしたいのは、TWICEの公式ペンライト「キャンディボング」をイメージした「アプリコット ストロベリー マシュマロ ロリポップ」（写真左）です。
渦巻き状のフォルムがかわいらしく、手に取るだけで気分が上がります。口に含むとストロベリーとアプリコットの甘い香りが広がり、マシュマロがしゅわっと溶けていく感覚を楽しめます。やさしい甘さの中にほのかな酸味を感じられ、どこか懐かしさを覚える味わいでした。
◆ポップで鮮やかな見た目のセイボリー全4種類
u_kaさんのおすすめセイボリー
セイボリーには「海老とアボカドのサワークリームタルト」や「モルタデッラとチェダーチーズのミルフィーユサンド」など全4種類が揃います。鮮やかな見た目に心が躍りながらも、ひと口ごとに異なる味わいが楽しめて、スイーツとともに、最後まで飽きずにいただける構成になっていました。
u_kaさんお気に入りは、「キャビアとスモークサーモン クリームチーズのファルシー ディルの香り」（写真左）。
軽やかな口当たりのシュー生地の中に、キャビアの塩味、スモークサーモンの香ばしさ、クリームチーズのコクが重なります。ディルの爽やかな香りが全体をまとめていて、後味は驚くほどすっきり。思わずもうひとつ食べたくなるようなバランスのよさがありました。
◆ウエルカムドリンクと充実のカフェフリー
ピンク色の美しいウエルカムドリンク
最初に提供されるウエルカムドリンクは、ピンク色が印象的な1杯。
ローズシロップにレモンジュースとザクロシロップ、ソーダを合わせたドリンクで、やさしい香りと爽やかな甘酸っぱさが広がります。TWICEの世界観にもぴったり寄り添う味わいでした。さらに、先着順でTWICEロゴ入りのコースター（写真下）もいただけます。
カフェフリーではロサンゼルス発のオーガニックティーブランド「Art of Tea」の紅茶をはじめ、アメリカーノやカフェラテなども90分間おかわり自由。完熟桃烏龍茶やライチピーチなど、フルーティーなラインナップも豊富で、料理とのペアリングを楽しみながらゆったり過ごせました。
◆アフタヌーンティーの会場は？
TWICE仕様にラッピングされたテーブル
W大阪1階に位置する「MIXup(ミックスアップ）」は、TWICEとのコラボレーションアフタヌーンティー提供期間中だけ、店内も特別仕様に。
ピンク色にラッピングされたテーブルとTWICEの音楽が流れる空間は、TWICEの世界観を体感させてくれます。