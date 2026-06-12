「とんでもない事が書いてある」バーガーキング、食べ放題イベント開催！ 「もう完売なんだが…」の声も
バーガーキング公式X（旧Twitter）は6月10日に投稿を更新。「ワンパウンダーチャレンジ2026」第2弾の開催を告知しました。
【画像】食べ放題告知ビジュアル
投稿に載せた画像には、4枚のビーフが重なった「スモークハウス ザ・ワンパウンダー」が大きく写し出され、開催エリアとして北海道・宮城・東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・群馬・静岡・愛知・大阪・兵庫・滋賀・奈良・徳島・香川・福岡・熊本が記載されています。
コメントでは、「ワンパウンダーチャレンジ予約開始1日目の夜にして、北海道・奈良・徳島以外売り切れだとw早すぎ。ちゃっかり家近くでも初開催とのことで予約させてもらいました」「今回こそは参加しようと思ったのに既に売売切..」「なんかとんでもない事が書いてある」「もう完売なんだが…」などの声が寄せられています。
(文:All About ニュース編集部)
【画像】食べ放題告知ビジュアル
7日間限定、全国80店舗に拡大「人気イベント『ワンパウンダーチャレンジ2026』第2弾開催！スモーキーを極めた4枚肉の超大型バーガー『スモークハウス』が食べたい放題！過去最多全国80店舗へ拡大！徳島県で初開催！6/19（金）〜6/25（木）の7日間限定！」と報告した同アカウント。
コメントでは、「ワンパウンダーチャレンジ予約開始1日目の夜にして、北海道・奈良・徳島以外売り切れだとw早すぎ。ちゃっかり家近くでも初開催とのことで予約させてもらいました」「今回こそは参加しようと思ったのに既に売売切..」「なんかとんでもない事が書いてある」「もう完売なんだが…」などの声が寄せられています。
参加費は4900円参加チケットの購入はバーガーキング公式Webサイトにて。参加費は4900円です。すでにほとんどの場所、日時でチケットは売り切れていますが、本記事執筆時点では北海道で販売中の枠もあります。気になる人はぜひチェックしてみてください。
(文:All About ニュース編集部)