政府は１２日、首都直下地震の発生に備えた「緊急対策推進基本計画」の改定を閣議決定した。

今後１０年間で死者数と建物被害を半数以下に減らすことを掲げ、被害が想定される１都９県の「緊急対策区域」で火災対策や在宅避難の促進などの取り組みを強化する。

２０１４年に策定された同計画の改定は１５年以来。政府が昨年１２月に公表した被害想定（最大）では、死者数は約１万８０００人、建物の全壊・焼失は約４０万棟、経済的被害は約８３兆円と推計している。改定した計画では、死者数と建物被害の減災目標を「おおむね半減」から「半減以上」に前進させ、災害関連死や経済的被害を「最大限減らす」ことも掲げた。

減災目標の達成に向け、進めるべき対策として掲げる目標の数を従来の４７から４倍の１８９に増やした。

死者数と建物被害の約７割は火災が原因とされ、火災対策が柱になる。具体的には、揺れを感知すると電気を自動的に遮断する「感震ブレーカー」の設置率を２４年度の２０％から３５年度までに「おおむね設置」に引き上げる。政府は、設置率が１００％になれば、焼失棟数を７２％減らせると試算している。

また、大規模火災が懸念される木造住宅の密集市街地の解消率を２４年度の８４％から３０年度までに１００％とする。

人口が集中する首都圏では、避難者は最大約４８０万人に上ると想定される。避難所不足の対策として、在宅避難の促進に力を入れ、災害に備えた飲料水を３日分以上備蓄している家庭の割合を２５年度の７０％から３５年度までに１００％に引き上げる。年１回以上防災訓練を実施しているマンションの割合も２３年度の５１％から３３年度に１００％にする。

膨大な数の帰宅困難者の対応として、一斉帰宅抑制の啓発や一時滞在施設の確保も進める。

ＡＩ（人工知能）の発達などでデマが拡散される恐れがあるとして、発災初期からＳＮＳを確認し、打ち消す情報を発信することも掲げた。

一方、政治や行政などの首都中枢機能の維持が困難になる恐れもあるとして、「政府の代替拠点についてあらかじめ検討する必要がある」と明記した。

◆首都直下地震＝首都圏やその周辺で起こるマグニチュード（Ｍ）７〜８級の地震の総称。東京、埼玉、千葉、神奈川の４都県の全域と、茨城、栃木、群馬、山梨、長野、静岡の６県の一部が「緊急対策区域」に指定されている。