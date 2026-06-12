BTS、ARMYにサプライズプレゼント！SUGAプロデュース曲『Come Over』音源発表

BTSが、ARMY（ファンダム名）に特別なプレゼントを届ける。

BTSは本日（6月12日）午後1時、新曲『Come Over』の音源を公開する。今週は「2026 BTS FESTA」に加え、釜山公演、さらに新曲リリースまで重なり、“BTSウィーク”となりそうだ。

【話題】顔だけでなく中身も完璧…V、ファンへの“神対応”

『Come Over』は、今年4月にリリースされた『ARIRANG』Deluxe Vinylに収録されていた楽曲で、SUGAがプロデュースを担当。RMとJ-HOPEもクレジットに名を連ねている。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）BTS

同曲は、道に迷ったような不安を抱えた瞬間に、結局は「君」を探し求めるという心情を歌った楽曲だ。長年そばで支え続けてくれたARMYへの思いが込められており、デビュー13周年を迎えたBTSからファンへの特別な贈り物でもある。

『Come Over』は、正式な音源リリース前からワールドツアー「BTS WORLD TOUR “ARIRANG”」のセットリストに含まれており、ファンの間で高い関心を集めていた。

またBTSは、新曲リリースに続き、6月19日午後6時にはSpotifyを通じて『ARIRANG』収録曲『Merry Go Round』のMVも公開する予定だ。

なお、BTSは6月12日・13日の2日間、釜山アジアード主競技場で「BTS WORLD TOUR “ARIRANG” IN BUSAN」を開催し、ファンと特別な時間を過ごす予定だ。

（記事提供＝OSEN）