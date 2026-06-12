ウッディにバズ、ジェシーも！韓国Kリーグがトイ・ストーリーとコラボ、期間限定ストア開催へ

韓国Kリーグと『トイ・ストーリー』のコラボグッズが販売される。

Kリーグを主管する韓国プロサッカー連盟（以下、連盟）は、ウォルト・ディズニー・カンパニー・コリアと手を組み、アニメ映画『トイ・ストーリー』のキャラクターとKリーグ各クラブによるコラボグッズを販売することを発表した。

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Kリーグは今年5月、『トイ・ストーリー』をテーマにしたホームゲームイベントを通じてクラブ別の代表キャラクターを公開した。

「ウッディ」と「バズ」は全クラブ共通で起用され、全北現代（チョンブク・ヒョンデ）モータースの「レックス」、大田（テジョン）ハナシチズンの「ハム」、仁川（インチョン）ユナイテッドの「エイリアン（リトル・グリーン・メン）」など、各クラブの特性に合わせた『トイ・ストーリー』のキャラクターが同時に公開された。

今回のコラボ商品も、クラブ別の代表キャラクターをあしらったデザインとなっている。

今回発売される商品は、ジャージ、アクリルキーホルダー、マフラー、カラビナ、ジムサック、応援フラッグなどである。各商品のデザインには『トイ・ストーリー』の代表キャラクターと各クラブのエンブレム、チームカラーなどが反映されており、サッカーファンとディズニー＆ピクサーファンの誰もが楽しめるよう企画した。

コラボ商品は、現代（ヒョンデ）百貨店の『トイ・ストーリー』ポップアップストアやムシンサ（MUSINSA）など、さまざまなチャネルを通じて購入できる。

『トイ・ストーリー』のポップアップストアは、ザ・現代 大邱（テグ）9階のフォーラムショップ（6月12日〜7月5日）、ザ・現代ソウル5階のEPIC SEOUL（6月15日〜6月30日）、コネクト現代釜山（プサン）地下2階の特設会場（7月1日〜7月12日）で順次展開される。

オンライン販売は6月12日からムシンサ・ドロップ（MUSINSA DROP）で行われる。詳細については今後、連盟の公式SNSを通じて告知される予定だ。

「トイ・ストーリー」シリーズの最新作『トイ・ストーリー5』は韓国で6月17日に劇場公開。日本では7月3日に劇場公開予定だ。

（画像提供＝韓国プロサッカー連盟）

全クラブ共通：ウッディ、バズ・ライトイヤー

浦項スティーラーズ：デューク・カブーン

全北現代モータース：レックス

済州SK FC：ブルズアイ

蔚山HD FC：ボー・ピープ

仁川ユナイテッド：エイリアン（リトル・グリーン・メン）

FC安養：ロッツォ・ハグベア

富川FC 1995：ビリー、ゴート、グラフ

FCソウル：ジェシー

金泉尚武：ギグル・マグディンプルズ

大田ハナシチズン：ハム

光州FC：スリンキー

江原FC：ミスター・ポテトヘッド、ミセス・ポテトヘッド

（文＝ピッチコミュニケーションズ）