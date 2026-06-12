CONVERSEの新提案！ALL STARがポインテッドトウで叶える大人の洗練スニーカーに

スニーカーの快適さはそのままに、もっと女性らしく洗練された足元を楽しみたい。そんな願いを叶えてくれる新作がCONVERSEから登場します。2026年6月19日に発売される「ALL STAR POINTEDTOE」は、オールスターの魅力を受け継ぎながら、シャープなポインテッドトウを採用した新しいウィメンズモデル。カジュアルにもきれいめにも合わせやすく、毎日のコーディネートをぐっと格上げしてくれる注目の一足です。

ポインテッドトウが叶える新しい魅力

今回登場する「ALL STAR POINTEDTOE」は、パンプスのような美しいシルエットとスニーカーならではの快適さを両立した新モデルです。

最大の特徴は、足元をすっきりと見せてくれるポインテッドトウ。トウ形状にこだわった新しいラストを採用し、シャープな印象を演出しながらも履きやすさとのバランスを実現しています。

さらに、テープ部分にはツヤ加工を施し、シングルテープ仕様を採用。軽やかさと洗練された雰囲気を両立させています。

ボールガースを広げ、ウエスト部分をくびれさせた設計により、メリハリのある美しいシルエットに仕上がっているのもポイントです。

また、厚みのあるクッション性に優れたインソールを搭載し、長時間のお出かけにも配慮されています。

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ALL STAR POINTEDTOE HI

オールスターの定番HIカットをベースにした「ALL STAR POINTEDTOE HI」は、足元にほどよい存在感をプラスしてくれるモデルです。

キャンバス素材のアッパーに光沢感のあるディテールを組み合わせることで、カジュアルになりすぎず上品な印象に。

スカートやワンピースはもちろん、パンツスタイルにも合わせやすく、大人の女性のデイリーコーデに活躍してくれます。

価格は8,800円。サイズは22.0～26.0cm。カラーはブラック、ホワイト、クラシックレッドの3色展開です。素材はアッパーがキャンバス、アウトソールがラバー。発売日は2026年6月19日です。

ALL STAR POINTEDTOE OX

軽やかな足元を演出したい方には「ALL STAR POINTEDTOE OX」がおすすめです。

ローカットならではの抜け感とシャープなトウデザインが組み合わさることで、まるでパンプスのような上品さを演出。シンプルなスタイリングに取り入れるだけで、洗練された雰囲気を楽しめます。

価格は8,800円。サイズは22.0～26.0cm。カラーはブラック、ホワイト、クラシックレッド、ブラックモノクロームの4色展開です。

素材はアッパーがキャンバス、アウトソールがラバー。発売日は2026年6月19日となっています。

まとめ

新たな時代の女性に向けて提案されるCONVERSEの「ALL STAR POINTEDTOE」シリーズ。スニーカーの快適さを保ちながら、パンプスのような美しい足元を演出できるのが魅力です。

オンにもオフにも活躍するデザインは、毎日のコーディネートをより自由で楽しいものにしてくれそう♡いつものオールスターとはひと味違う、新しい一足をぜひチェックしてみてくださいね♪