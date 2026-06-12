保科有里「東京駅ホームで待ってたら…」俳優とばったり 2ショットに反響「富山、石川コンビですね」「わぁ〜すごい偶然ですね」
「夢グループ」所属の歌手・保科有里（64）が12日までに、自身のインスタグラムを更新。東京駅で俳優と遭遇したことを明かした。
【写真】「富山、石川コンビですね」東京駅ホームで保科有里が遭遇した俳優
保科は「福島に行こうと東京駅ホームで待ってたら『保科さ〜ん!?』と声をかけて下さったのがなんと柴田理恵さん 先日、ラジオ大阪でゲストに出て頂いて、もう楽しくて楽しくて」と投稿。「この偶然に興奮〜 朝からお会いして、良い1日になりそう すごいすご〜い」と結んだ。
写真では、柴田との2ショットも公開。石川出身の保科と富山出身の柴田の2ショットに、コメント欄では「富山、石川コンビですね」「わぁ〜すごい偶然ですね」などの反響が寄せられている。
【写真】「富山、石川コンビですね」東京駅ホームで保科有里が遭遇した俳優
保科は「福島に行こうと東京駅ホームで待ってたら『保科さ〜ん!?』と声をかけて下さったのがなんと柴田理恵さん 先日、ラジオ大阪でゲストに出て頂いて、もう楽しくて楽しくて」と投稿。「この偶然に興奮〜 朝からお会いして、良い1日になりそう すごいすご〜い」と結んだ。
写真では、柴田との2ショットも公開。石川出身の保科と富山出身の柴田の2ショットに、コメント欄では「富山、石川コンビですね」「わぁ〜すごい偶然ですね」などの反響が寄せられている。