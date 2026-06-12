内臓脂肪はお酒を飲みながらでも落とせる！お酒を飲んでも太らない4つのコツとは！？【ストレス０！で内臓脂肪が落ちる食べ方】

内臓脂肪はお酒を飲みながらでも落とせる！お酒を飲んでも太らない4つのコツとは

内臓脂肪がつきにくいお酒の飲み方

「痩せるなら、お酒はガマン」と思われがちですが、そんなことはありません。内臓脂肪はお酒を飲みながらでも落とすことができます。ポイントはお酒とおつまみの選び方。お酒を飲むと太る理由を知って、痩せる習慣を身につけましょう。

●お酒を飲んでも太らないコツ

肝臓がアルコールを分解する際、体内の糖を消費することがわかっています。太りに くい飲み方をしていれば、お酒を飲みながら内臓脂肪を減らすことができるのです。

【飲む前にも食べる】肝臓や胃を守るため空腹時の飲酒は避ける

胃や腸が空っぽのままお酒を飲むと、二日酔いや胃が荒れる原因に。お酒を飲む前には、乳製品、チーズなどのたんぱく質を食べるようにしましょう。また野菜や海藻、きのこ類などの食物繊維、胃壁を守る油脂類も意識的に食べるとよいでしょう。

【朝食と昼食をきちんと食べる】しっかりと食べることで脂肪がつきにくい健康体に

朝食と昼食を抜いたままお酒を飲むのはNG。飢餓状態の体が急いで糖質を吸収するため血糖値が上がり、中性脂肪が増え内臓脂肪をためます。翌朝もアルコール分解で枯渇したビタミンとミネラルの補給が必要なので、食事はきちんととりましょう。

【飲み終わりのシメはなし！】ラーメンやお茶漬けは糖質＆塩分のとり過ぎに

飲み終わりにラーメンやお茶漬けを好んで食べる人がいますが、どちらも糖質のとり過ぎになるのでNG。夜遅くに食べて消費しないまま寝てしまうと、そのままため込むことに。また、塩分過多で、血圧の上昇にもつながりますので注意しましょう。

【遅くまで飲まない】自分ルールを決めて深夜の飲食は避ける

ダラダラ飲み続けてしまいがちの家飲み。ただ脂肪細胞を生み出すたんぱく質「BMAL1」が増える22時～深夜2時には、食事を終えておくのが理想的です。「この時間になったら終わり」と、自分なりのルールを決めておくとよいでしょう。

【出典】『ストレス０！で内臓脂肪が落ちる食べ方』

監修：栗原毅 日本文芸社刊

監修者プロフィール

1951年、新潟県生まれ。北里大学医学部卒業。前東京女子医科大学教授、前慶応義塾大学特任教授。現在は栗原クリニック東京・日本橋院長を務める。日本肝臓学会専門医。治療だけでなく予防にも力を入れている。血液サラサラの提唱者のひとり。『眠れなくなるほど面白い 図解 肝臓の話』（日本文芸社）をはじめ、著書・監修書多数。