義父「嫁は口答えするな」5年間耐え続けた私がついに義父にキレた話
義父の「嫁は口答えするな」という言葉に5年間耐え続けてきた女性が、ある日ついに声を上げた。その瞬間、夫がとった行動とは--。理不尽な支配と、静かな転換点を描くエピソードをウーマンエキサイトからご紹介します。
田中麻子さん（38歳・仮名）は--結婚して5年、義父の「嫁は口答えするな」という言葉を、呪文のように聞かされてきた。
月に一度の義実家での夕食。席順は決まっていた。義父が上座、夫がその隣、麻子さんは台所と行き来しやすい末席。料理を運び、お酌をし、自分が座るのはいつも全員に食事が行き渡ってから。
その日、義父が夫と麻子さんの子育て方針に口を出してきた。「子どもに英語なんか早い。日本語もままならんうちに混乱させる気か」
「でも、早期教育は--」
麻子さんが口を開いた瞬間、義父の声が卓上を圧した。「嫁は口答えするな。それがこの家のルールだ」
麻子さんの手が止まった。子どものことだった。自分のことなら、まだ我慢できた。でも、子どもの育て方まで否定された瞬間、5年分の「はい」が喉の奥で固まった。
「家族じゃないなら食事会も終わり」
「一つだけ聞かせてください」と麻子さんは静かに言った。「嫁だから、黙っていなければいけないんですか。私はお義父さんの家族になったんじゃないんですか。そうでないならもうこの食事会も終わりにさせてください」
義父が声を荒げようとした。麻子さんはすでに立ち上がっていた。「今日は失礼します」
翌週、義母からメッセージが届いた。「お父さんが、来月は自分たちがそちらに伺いたいと言っています」
麻子さんは短く返した。「うちでは全員が対等に話せる場にしています。それでもよろしければ、お迎えします。」
それ以来、義父が「嫁は」と言いかけたことは一度もない。
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※この記事は実際に寄せられた体験談をもとに、AIを使用して再構成・脚色しています。
(ウーマンエキサイト編集部)