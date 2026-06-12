◇ナ・リーグ ドジャース―パイレーツ（2026年6月11日 ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手（32）が11日（日本時間12日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。7回の第5打席で代打を送られ、途中交代した。球団は「左膝の炎症」と発表した。

初回の第1打席は相手先発・ケラーから四球を選んで出塁。3回1死の第2打席はフルカウントから低めのスイーパーをバットの先で捉えると、力で右中間スタンドまで運び2試合連発となる13号ソロで先制点を奪った。

4回2死の第3打席もチェンジアップを捉えて右前打を放ち、3試合ぶりにマルチ安打をマーク。5回の第4打席も四球を選び、第4打席まで全出塁した。

7回、1点を加え6−4とし、なおも1死一、二塁の好機で第5打席を迎えたが、大谷の姿はバッターボックスになく、代打・エスピナルが送られ途中交代した。球団は交代理由について「左膝の炎症」と発表した。

大谷は前日10日（同11日）のカード2戦目で投打同時出場。打者としては3点を追う9回に意地の12号を放って1点差に迫った。投げては6回2/3を4失点（自責3）と力投も救援陣が打たれ逆転負けで7勝目はならなかった。

二刀流で出場した翌日に打者として先発出場したのは4月24日のジャイアンツ戦以来。5月以降は登板時は打者専念、あるいは二刀流で出場する日は翌日に試合がない日が多かった。疲労が懸念されるものの前日の試合後には「僕は出る気でいますし、準備したいなとは思います」と意気込んでいた。