１２日に放送されたテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」ではこの日開幕したサッカーワールドカップを特集。解説としてサッカー大好き芸人が登場した。

サッカーのユニフォームにリュックサック、レジ袋を下げて登場したのはカカロニのすがや。ブラジル、ロシア、カタールと３大会を現地で観戦しており、今回ももちろん現地観戦。１８年大会では、スタンドに飛び込んだボールをヘディングした姿が全世界に流れて話題となった。

すがやはこの格好のまま、生放送終わりで成田へ直行し、現地へ行くといい「すいません、こんな空港でインタビュー受ける人みたいに」と恐縮しきり。レジ袋の中には何が入っているのか？と聞かれると中から出てきたのは空気を抜いたサッカーボール。「ボール一個あるだけで外国の人と仲良くなれるから」といい「あと、レジ袋にサッカーボール入れてるとお金を持ってなさそうに見られて犯罪被害に遭いづらいという持論がありまして」と説明した。

今回も滞在期間は「日本が勝ち続ける限りいる」とし、何日滞在するかは未定。仕事についても最初からワールドカップ期間は休ませてほしいと事務所に頼んでいるといい、これまではバイトなどのお金をためていたというが「今回は初めてお笑いの仕事のお金で見に行く」と言い、喜びをにじませていた。

「モーニングショー」では、スポーツの特集の際に、芸人や俳優を起用し、専門家よりもわかりやすい解説だと評判に。過去にもバスケットボールの特集で俳優の満島真之介が、プロ野球・ヤクルトの特集では出川哲朗が登場し、好評を博していた。