¡Ú¾åÈ¾´ü¥°¥é¥ó¥×¥ê¥ì¡¼¥¹ ÊõÄÍµÇ°¡¦G1¡ÛÄ¶¹ë²Ú·èÀï¡¡»Ë¾å½é¤Î½Õ¸ÅÇÏ3´§¤«¤«¤ë¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤«¡¢ÉðËGµÏ¢¾¡¤Ç¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ëÏ¢ÇÆ¤«¡¡¥Ç¡¼¥¿¤«¤éÆ³¤½Ð¤µ¤ì¤¿·êÇÏ¤Ï
6·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢¾åÈ¾´üG1¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ÐÁöÇÏ¤¬·è¤Þ¤ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¥ì¡¼¥¹ÊõÄÍµÇ°¡£
Ãæ¿´¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢µîÇ¯¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¤Ç¸½ÌòºÇ¶¯¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¹â¤¤G14¾¡¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¡£
¹¹¤Ë¡¢¤½¤Î¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤ÈÆ±À¤Âå¤ÇµîÇ¯¤Î¥°¥é¥ó¥×¥êÍÇÏµÇ°¤òÀ©¤·¤¿G12¾¡¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Àè½µ¡¢ºÇÇ¯Ä¹Gµ¾¡ÍøµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÉðËµ³¼ê(57)¤¬¼ê¹Ë¤ò°®¤ê¡¢Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
Â¾¤Ë¤â¥É¥Ð¥¤¥·¡¼¥Þ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÀ©¤·¤¿¡È¥Ù¥ê¥Ù¥ê¥Û¡¼¥¹¡É¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤ä2024Ç¯ÍÇÏµÇ°ÇÆ¼Ô¤ÇG1 3¾¡¤Î¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤¬½ÐÁö¡£
¤Þ¤µ¤Ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â·¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡£
²áµî10Ç¯¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¿Íµ¤¤¬6¡Á9ÈÖ¿Íµ¤¤ÎÇÏ¤¬3¾¡2Ãå3²ó3Ãå1²ó¡¢10ÈÖ¿Íµ¤°Ê²¼¤¬2Ãå2²ó3Ãå3²ó¤È¹¥Áö¡£
µîÇ¯¤Î1Ãå¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤Ï7ÈÖ¿Íµ¤¡¢3Ãå¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ñ¥ì¥¹¤Ï10ÈÖ¿Íµ¤¤È¡¢ÉúÊ¼¤â½½Ê¬ÇÏ·ô¤ËÆþ¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
º£Ç¯¡¢¤½¤Î¸õÊä¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ä¡£
º£½µÃíÌÜ¤Î·êÇÏ¤Ï¥³¥ì¤À¡ª ¥¸¥å¡¼¥ó¥Æ¥¤¥¯
3ºÐ»þ¤Î2024Ç¯¡¢µþÅÔ¿·Ê¹ÇÕ¡¦G2¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¡£
Æ±Ç¯¤Î¿À¸Í¿·Ê¹ÇÕ¡¦G2¤Ç¤Ï¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤ËÈ¾ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤È¹¥Áö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯¤³¤½¶ì¤·¤ó¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤ÎµþÅÔµÇ°¡¦G2¤Çµ×¡¹¤Î¾¡Íø¤ò¾þ¤ë¤È¡¢Â³¤¯¶âòÏ¾Þ¡¦G2¤Ç¤Ï¾¡¤ÁÇÏ¤È0.1ÉÃº¹¤Î4Ãå¡£
ÊõÄÍµÇ°¤ÎÉñÂæ(¼Ç2200m)¤Ç¤Ï2¾¡2Ãå2²ó¤È¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¡¼¥¹¤È¤ÎÁêÀ¤â¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ª
°È¾å¤Ï¡¢ºù²Ö¾Þ¤È»©·î¾ÞÀ©ÇÆ¤ËÂ³¤¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Î¾Î¹æ¤òÆÀ¤¿¾¾»³¹°Ê¿µ³¼ê¡£
Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥¸¥å¡¼¥ó¥Æ¥¤¥¯¤ò¾¡Íø¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤«¡£
¡Ú¡Æ±Ç¯µþÅÔµÇ°¾¡¤ÁÇÏ2¾¡¡Û
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢ÊõÄÍµÇ°²áµî10Ç¯¤Î¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¡¢¥¸¥å¡¼¥ó¥Æ¥¤¥¯·ãÁö¤ÎÍýÍ³¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢Á°Áö¥ì¡¼¥¹¤«¤é¡£
5ºÐ°Ê²¼¤Ë¸Â¤ì¤ÐÆ±Ç¯¤ÎµþÅÔµÇ°¾¡¤ÁÇÏ¤¬2¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥å¡¼¥ó¥Æ¥¤¥¯¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎµþÅÔµÇ°¤òÀ©¤·¤Æ¤ª¤ê´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡Ú¢Á°ÁöG1¡õ³¤³°ÁÈ¤¬Ãæ¿´¡Û
Á°Áö¥¯¥é¥¹ÊÌÀ®ÀÓ¤ò¸«¤ë¤È¡¢G1ÁÈ¤¬5¾¡2Ãå6²ó3Ãå8²ó¡¢³¤³°ÁÈ¤Ï4¾¡2Ãå2²ó3Ãå1²ó¤È¡¢¤È¤â¤ËÈ´·²¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥å¡¼¥ó¥Æ¥¤¥¯¤Ï¡¢Á°Áö¤¬¹á¹Á¥¯¥¤¡¼¥ó¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹2À¤C¤Ç¡Ö³¤³°¡×¡ÖG1¡×¤Î¤¿¤á¡¢¿®Íê¤·¤ÆÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú£Àè¹ÔÇÏ¤Î¹¥Áö¡Û
µÓ¼ÁÊÌÀ®ÀÓ¤Ç¤Ï¡¢Àè¹ÔÇÏ¤¬5¾¡2Ãå1²ó3Ãå2²ó¤È¹¥À®ÀÓ¡£
¥¸¥å¡¼¥ó¥Æ¥¤¥¯¤Ï¡¢²áµîÇÏ·ô·÷ÆâÁ´7¥ì¡¼¥¹¤Î¤¦¤Á4¥ì¡¼¥¹¤ÇÀè¹Ô¡£
¤½¤Î4¥ì¡¼¥¹¤Î¤¦¤Á2¥ì¡¼¥¹¡Ê¤È¤â¤Ë½Å¾Þ¡Ë¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«Ê¬¤Î·Á¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤Ð¡¢Èá´ê¤ÎGµÀ©ÇÆ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¾åÈ¾´ü¥°¥é¥ó¥×¥ê¥ì¡¼¥¹¡¢ÊõÄÍµÇ°¤Ï¸á¸å3»þ40Ê¬¤ËÈ¯Áö¡£